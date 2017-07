Première session de négociations sur l’ALENA à Washington en août

Les négociateurs des États-Unis, du Canada et du Mexique amorceront des discussions sur l’Accord de libre-échange nord-américain du 16 au 20 août à Washington.

C’est ce qu’a confirmé Robert Lighthizer, représentant américain au Commerce.

C’est en mai que les États-Unis ont entrepris le processus de renégociation de l’ALENA qui a été conclu en 1994, il y a 23 ans.

Parmi les priorités de Washington : rééquilibrer le déficit commercial des États-Unis évalué présentement à 55 milliards de dollars avec le Mexique et à 11 milliards de dollars avec le Canada.

Les Américains veulent aussi accéder au marché mexicain et surtout canadien plus facilement. Au Canada, les États-Unis veulent augmenter les exportations agricoles comme les produits laitiers, le vin et les céréales.

Le commerce électronique est aussi au cœur de ces négociations, car lorsque l’ALENA a été signé le commerce en ligne, Internet, et les nouvelles technologies en étaient à leurs balbutiements.

Le président du Mexique Carlos Salinas de Gortari (à gauche), en compagnie du président américain George Bush (au centre) et du premier ministre canadien Brian Mulroney, peu avant la signature de l’ALENA, en octobre 1992. © La Presse canadienne/AP Photo/Marcy Nighswander

Comment se dérouleront les négociations ?

Difficile de le dire, car la position du président américain ne fait pas l’unanimité autant chez les démocrates que chez certains républicains de son propre parti.

