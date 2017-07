Utiliser le même mot de passe sur différentes plateformes web facilite la tâche aux pirates!

Le Commissaire à la protection de la vie privée au Canada met en garde contre le danger d’utiliser le même mot de passe sur différents sites Internet. En le faisant, les utilisateurs exposent leurs données privées ainsi que la sécurité des systèmes des entreprises pour lesquelles ils travaillent.

Comment des informations privées se retrouvent-elles entre les mains de criminels?

Amanda Edmunds, gestionnaire, réception des plaintes et réaction aux effractions

Le Commissaire fait état de plusieurs atteintes qui lui ont été rapportées, au cours des derniers mois, par des entreprises soupçonnant que des intrus avaient eu accès à leurs systèmes, au moyen des données valides de clients ou d’employés.

Dans une entrevue avec Alice Chantal Tchandem, Amanda Edmunds, gestionnaire, réception des plaintes et réaction aux effractions, et Luk Arbuckle, directeur, analyse des technologies, au Commissariat à la protection de la vie privée, ont dit croire que dans le cas des entreprises concernées, les criminels avaient réussi à mettre la main sur les données d’utilisateurs. Ça leur avait permis un accès facilité aux systèmes.

On croit que ces criminels avaient obtenu les données en tirant parti d’atteintes antérieures non apparentées ayant donné lieu à l’affichage en ligne de combinaisons nom d’utilisateur et mot de passe.