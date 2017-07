Résoudre la difficulté pour les chefs de PME de vendre leur entreprise à leurs enfants plutôt qu’aux étrangers!

Un projet de réforme fiscale du fédéral déclenche le courroux des patrons de PME au Canada. Ils y voient une menace en ce qui concerne leur planification fiscale, malgré le fait que les changements proposés modifieront l’ancienne loi qui rend particulièrement difficile la possibilité à ces patrons de céder leur entreprise à un membre de leur famille.

Réduire les échappatoires fiscales

Le projet de loi vise à combattre les pratiques malsaines de certains opérateurs économiques qui choisissent des systèmes d’entreprise-écran pour échapper au paiement de leur part d’impôt.

C’est certes une nouvelle qui est favorablement accueillie par les patrons des PME, mais ils émettent une réserve.

Le projet de loi, dans sa forme actuelle, risquerait plus de leur nuire que de leur servir.

Dans une entrevue avec Alice Chantal Tchandem, Simon Gaudreault, directeur des affaires économiques à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), indique que ce projet de loi pourrait modifier certains moyens légitimes permettant aux propriétaires de petites et moyennes entreprises de partager leurs revenus avec les membres de leur famille.

Étant donné que 70 % des membres de la FCEI, propriétaires de PME, emploient des membres de leur famille, la FCEI craint que l’impact des modifications fiscales projetées soit encore plus important et plus nuisible que prévu.