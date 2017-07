SNOLAB: un des centres de recherche fondamentale le plus profondément enfouis sous terre.

C’est l’un des centres de recherche fondamentale le plus profondément enfouis sous terre.

À deux kilomètres sous la surface, dans une mine, la mine Vale Craighton à Sudbury dans le Nord ontarien, le laboratoire scientifique SNOLAB étudie la physique des neutrinos et de la matière noire.

SNOLAB vient de se voir octroyer une subvention de plus de 28 millions de dollars de la part du gouvernement ontarien ce qui lui permettra de poursuivre ses recherches encore cinq ans.

Cet octroi provincial s’inscrit dans la foulée d’un autre de même nature et d’une somme identique de la part du gouvernement fédéral en janvier dernier.

500 chercheurs, 15 pays

De réputation internationale, ce centre de recherches de pointe attire des scientifiques de partout sur la planète.

Ils et elles sont plus de 500 à faire des recherches au SNOLAB, quelles soient ponctuelles ou à longue haleine. À ce jour, ces physiciens proviennent de quinze pays.

«The projects we’re now working with are tens of millions of dollars to build. So to get enough money together you need a large collaboration, a global collaboration to pool those funds together to build the experiment and operate it. And then, of course, analyse the data. »

(Trad.: Les projets sur lesquels nous travaillons demandent des investissements de dizaines de millions de dollars. Donc, afin d’avoir les fonds suffisants pour parvenir à les réaliser, nous devrons avoir une collaboration internationale de sorte que nous puissions mettre ensemble les sommes recueillies, monter les expériences et les mener correctement. Ensuite, évidemment, nous devons analyser les données.)

Nigel Smith, directeur, SNOLAB