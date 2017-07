« Touching gate » : pourquoi le gouverneur général du Canada a-t-il touché le bras de la reine d’Angleterre?

Le gouverneur général du Canada David Johnston, de passage à Londres à l’occasion de la visite de la reine Élisabeth II à la Maison du Canada, a fait le geste qui a enflammé les plumes de certains journalistes britanniques.

A-t-il enfreint le protocole royal?

D’après les multiples réactions observées dans certains journaux britanniques, à la suite du geste du gouverneur général du Canada, on serait tenté de croire que David Johnston a dérogé à une règle de la première importance pour la royauté anglaise

La une du Daily Mail est assez évocatrice du malaise qu’a pu causer le geste perçu comme étant hautement transgressif, qui serait pourtant passé inaperçu sous bien des cieux.

Daily Mail calls out Canada's Governor General for breaking protocol by touching Queen. David Johnston says he was worried she might trip. pic.twitter.com/igpohqmbnP

— Jeff Semple (@JeffSempleGN) July 19, 2017