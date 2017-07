Vigiteck: des technologies de pointe en informatique judiciaire

Vigiteck est une entreprise en démarrage dans le monde des métadonnées. Les technologies qui y sont développées peuvent lire des centaines de milliers de documents, les indexer et les classer automatiquement.

Dévoilé ces jours-ci, le tout nouvel outil de Vigiteck, « La Fouine », facilitera le travail des enquêteurs de police.

« C’est un logiciel furtif et intelligent qui analyse tout ce qu’il trouve sur Internet. » Paul Laurier, président de Vigiteck

Depuis plus d’un an, l’équipe assemblée par Paul Laurier travaille sur cet outil de recherche hyper spécialisé, qui ne s’adresse pas au marché en général, mais bien à celui des enquêtes policières et de sécurité.

Lui-même ancien policier à la Sureté du Québec, il s’est spécialisé en cybercriminalité notamment auprès du FBI aux États-Unis.

C’est à la suite de la fusillade au collège Dawson à Montréal, le 13 septembre 2006, que Paul Laurier s’est intéressé de plus près au profil des meurtriers – potentiels ou avérés – sur ce qu’ils publiaient sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les gens avec qui ils tissaient des liens.

Détenteur d’une maîtrise en technologies de l’Information et d’une longue carrière policière, c’est ainsi qu’il a lancé l’aventure Vigiteck.

Paul Laurier parle de son parcours, de Vigiteck et de La Fouine au micro de Raymond Desmarteau