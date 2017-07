140 000 homards vivants du Nouveau-Brunswick vendus à la Chine en 24 heures

Des Chinois ont acheté 140 000 homards vivants du Nouveau-Brunswick en 24 heures la semaine dernière auprès d’un détaillant en ligne à Pékin et ce ne serait qu’un début.

Jd.com, le détaillant en question, serait l’un des plus importants sites de commerce en ligne au monde.

Selon un communiqué émis par Bay Shore Lobster Ltd., le détaillant néo-brunswickois au cœur de la vente, cette augmentation substantielle de la demande de homards vivants de la part de la Chine découle d’une campagne commerciale canadienne en Chine où l’on faisait la promotion de nourriture fraiche, des fruits de mer aux petits fruits.

« The people in China like the live ones. They believe if they are alive and are of good quality, they are from Canada. So people will pay more money than for other countries. »

(Trad.: Les Chinois préfèrent les homards vivants. Ils croient que, s’ils arrivent en Chine vivants et de bonne qualité, ils viennent du Canada. Les clients sont prêts à débourser plus pour nos homards que pour ceux qui viennent d’ailleurs.)

Nathan Song, directeur de Bay Shore Lobster