Après 30 ans de services aux comptoirs au Canada, FedEx se retire du marché

Le géant américain de l’expédition de colis fermera tous ses comptoirs de ventes et de télécopieurs en sol canadien le 18 août prochain.

Ce sont 214 employés de FedEx au Canada qui n’auront plus d’emplois après cette date.

Par voie de communiqué, l’entreprise affirme que cette décision a été prise à la suite d’une évaluation :

« Nous avons décidé de nous retirer du marché canadien suite à une évaluation de nos activités commerciales, et de considérations sur notre avenir. »

Les 24 comptoirs de Fedex étaient situés principalement en Ontario, au centre du pays, avec des points de service en Nouvelle-Écosse, sur la côte est, et en Colombie-Britannique sur la côte ouest.

Jeff Blake, un client abasourdi de FedEx, qui réside en Ontario :

« Je devais expédier un colis à New York, hier, et j’ai été informé par la dame au comptoir que tous les magasins et les bureaux de l’entreprise au Canada fermaient leurs portes ».