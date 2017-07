De la pertinence d’un dialogue sur le racisme systémique au Québec

Plusieurs événements à caractère raciste et haineux ont eu lieu au Québec au cours des derniers jours et des derniers mois. Cela a obligé les autorités provinciales à prendre des mesures pour circonscrire le phénomène et le maîtriser. C’est ainsi qu’est née l’idée d’ouvrir un dialogue provincial.

Des actes peu rassurants

Avec la tête d’un cochon déposée devant la mosquée de Québec, en plein ramadan, les attentats commis à cette mosquée par un étudiant de 27 ans, et le référendum d’il y a quelques jours contre un projet de cimetière musulman à Saint-Apollinaire, près de Lévis, les manifestations du racisme au Québec prennent une ampleur inquiétante.

Des citoyens hostiles à certains groupes ou aux étrangers multiplient des gestes haineux dans divers endroits de la province.

De nouvelles illustrations :

Une affiche proclamant Saguenay ville blanche au cimetière de Saguenay : ce cimetière est l’un des deux endroits déterminés par la Corporation des cimetières catholiques pour aménager une parcelle de terrain qui servirait de lieu de sépulture pour les musulmans de la région.

Des autocollants anti-immigration à Sherbrooke et dans plusieurs autres villes du Québec, par la Fédération des Québécois de souche, qui regroupe environ 7000 membres sur sa page Facebook. Une affiche portant l’inscription « Saguenay ville blanche » a été installée sur l’affiche du cimetière Saguenay, à Saint-Honoré. © Steeven Tremblay « Des solutions concrètes et durables » En raison d’un fléau qui représente une réelle menace pour le multiculturalisme québécois et canadien, les autorités proposent la solution par le dialogue. La ministre de l’Immigration, Kathleen Weil Kathleen Weil, la ministre de l’Immigration, annonce l’ouverture en septembre d’une vaste consultation sur la discrimination systémique et le racisme dans la société québécoise. Cette consultation est confiée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. L’implication des organismes communautaires est également attendue. Elles devront notamment organiser des séances de consultations publiques. Un site Internet sera ouvert pour recueillir les réponses du public aux questionnaires en ligne. Parmi les autres points qui seront abordés dans le but de trouver des solutions souhaitées « durables », par la ministre de l’Immigration, la question du chômage des immigrants et de la discrimination systémique à l’embauche.

« Les sociétés ouvertes et inclusives comme la nôtre sont basées sur des valeurs démocratiques et la conviction profonde que tous ont une contribution à apporter à la collectivité. La lutte au racisme et à la discrimination est une responsabilité partagée qui nécessite un engagement continu, afin de favoriser une égalité réelle pour tous les Québécois, quels que soient leur nom, la couleur de leur peau, leur religion ou leur origine. La consultation que notre gouvernement annonce aujourd’hui est une occasion de favoriser une mobilisation de l’ensemble de la société civile, de prendre acte de nos succès et des défis qui persistent, de s’inspirer des meilleures pratiques et de proposer des actions pour éliminer les obstacles à la pleine participation. » – Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

RCI avec le Ministère de l’Immigration et Radio-Canada