Faire du Canada le chef de file de l’économie mondiale : ambition démesurée pour le secteur agricole ?

Cet objectif est voulu par le nouveau partenariat canadien pour l’Agriculture, un cadre stratégique qui a fait l’objet d’une entente entre les ministres de l’Agriculture des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, réunis il y a quelques jours, à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Un investissement de trois milliards de dollars

Le nouveau partenariat pour l’agriculture a été décidé dans le but de renforcer le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels au Canada.

Il sera financé à hauteur de trois milliards de dollars sur cinq ans, dès le 1er avril 2018.

Il devra miser sur l’innovation porteuse de croissance et de prospérité pour le secteur agricole canadien, qui est considéré comme l’un des piliers de l’économie nationale.

Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, qui se chiffre à 100 milliards de dollars par année et qui emploie 2,3 millions de Canadiens, est un important secteur de croissance au Canada.

« Le Partenariat canadien pour l’agriculture établit l’orientation pour le futur du secteur afin de l’aider à continuer d’innover, de croître et de prospérer et à faire du Canada un chef de file de l’économie mondiale. Ensemble avec les provinces et les territoires, je suis déterminé à accroître les possibilités d’affaires pour nos producteurs, éleveurs et transformateurs canadiens et à renforcer la classe moyenne. » – Lawrence MacAulay,

Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Aller à la conquête du marché international

En misant sur l’atténuation efficace des risques, la science, la recherche et l’innovation, le nouveau partenariat a pour perspective d’accroître les capacités de production dans le secteur agricole, pour le rendre apte à conquérir de nouveaux débouchés dans le monde.

Pour se lancer à la conquête des marchés mondiaux, le secteur de l’agriculture et de la transformation alimentaire doit gagner en efficacité et en compétitivité. Ce qui exige également la mise en place d’un cadre réglementaire et fiscal propice aux exportations et aux échanges divers avec l’extérieur.

La résilience et la productivité de ce secteur ne se feront pas sans le renforcement de sa capacité à s’adapter aux nouvelles exigences, en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques : entre autres, il va falloir réduire la quantité des gaz à effet de serre, adopter toutes les techniques qui permettent d’augmenter la productivité sans nuire à l’environnement.

D’un autre côté, parmi les objectifs prioritaires à l’agenda du nouveau partenariat, il faut travailler à conquérir et à garder la confiance du public, par la mise sur le marché d’aliments de qualité, sains, répondant aux normes les plus élevées, protéger les plantes et les animaux en adoptant des systèmes de traçabilité plus rigoureux.

