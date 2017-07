Tam-Tam Canada, édition du dimanche 23 juillet 2017

En entrevue avec Alice Chantal Tchandem, Guy Des Aulniers, le coordonnateur de l’aide humanitaire pour Développement et Paix-Caritas Canada, a notamment souligné la sollicitude du peuple canadien.

Rendez-vous 2017 : cabotage de grands voiliers dans 35 villes et 6 provinces canadiennes

Trente-huit grands voiliers sont à Québec pour prendre part au Rendez-vous 2017 jusqu’au 23 juillet.

Ces navires de différentes catégories prennent une pause de la course « Sail Training International » pour faire du cabotage, des arrêts, dans 35 villes et 6 provinces du pays afin de souligner le 150e de la Confédération.

Maryse Jobin en discutait cette semaine avec l’instigateur de Rendez-Vous 2017, François Moreau.

Être enterré là où l’on a vécu : quelle marque d’intégration plus forte existe-t-il? – Imam Hassan Guillet

Selon Hassan Guillet, le terrorisme et la violence n’ont pas de religion. Qu’il y ait des actes de violence perpétrés sur Terre au nom d’une certaine foi, il les dénonce avec véhémence.

« On se doit de continuer à être une majorité, mais cesser d’être une majorité silencieuse. On se doit d’être de plus en plus éloquent et présent pour dire non à la violence, non à la discrimination, non à l’islamophobie. »