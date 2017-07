Menace de disparition des baleines noires : fermeture de la pêche au crabe des neiges dans le golfe du Saint-Laurent

Une sérieuse menace plane sur les baleines noires. Leurs carcasses échouent régulièrement sur les berges, ce qui exige des mesures comme celle que vient de prendre Pêches et Océans Canada.

Des décès de baleines sans précédent

Plusieurs morts de baleines sont survenues ces derniers temps dans le nord de l’Atlantique, sans que les causes de leur disparition soient clairement déterminées.

Six carcasses ont été trouvées en juin à la dérive dans une zone située entre l’île Miscou au Nouveau-Brunswick, les Îles-de-la-Madeleine et la pointe nord de l’Île-du-Prince-Édouard. Trois d’entre elles ont pu être remorquées jusqu’à la plage.

Dans une entrevue avec Alice Chantal Tchandem, Matthew Hardy, gestionnaire à la division des ressources aquatiques de Pêches et Océans Canada, a déclaré que la fermeture de toute activité de pêche au crabe des neiges dans le golfe du Saint-Laurent est une importante mesure pour tenter d’enrayer le phénomène.

Comme l’a relevé M. Hardy, après la perte de la huitième baleine noire de l’Atlantique Nord, dont les restes ont été retrouvés dans le golfe du Saint-Laurent ces derniers jours, la garde côtière canadienne est mobilisée, avec ses partenaires, afin de déterminer les causes de cette énième disparition.

La baleine franche de l’Atlantique Nord, aussi connue sous le nom de baleine noire, est une espèce en péril au Canada. On estime qu’il reste moins de 500 spécimens dans le monde.

La baleine noire est la baleine la plus en danger de l’Atlantique Nord. © Shutterstock

Les engins de pêche au crabe : un véritable danger pour les baleines?

Parmi les éléments établis comme cause dans la disparition des baleines : les engins de pêche au crabe. Comme l’a souligné M. Hardy, les enchevêtrements avec ces engins et les collisions avec les navires sont les deux principales causes de certaines disparitions observées.

Matthew Hardy relève à ce sujet que les disparitions dans la zone régulièrement fréquentée par ces engins sont évocatrices du niveau de danger qu’ils font peser sur les baleines.

Il mentionne le cas d’une baleine retrouvée enchevêtrée dans des engins de pêche dans la zone du golfe du Saint-Laurent le 19 juillet, le même jour où la huitième baleine noire avait été retrouvée morte dans cette même zone.

Pêches et Océans Canada, qui a annoncé la fermeture de la zone de pêche 12 dans le sud du golfe, mentionne qu’il est aussi question d’assurer, en plus de la pérennité de l’espèce, la sécurité des personnes qui interviennent dans le sauvetage des mammifères marins, après le décès d’un sauveteur lundi lorsqu’il tentait de venir en aide à une baleine noire empêtrée dans des équipements de pêche au large de Shippagan, au Nouveau-Brunswick.

