Témoignage de l’éveil de la culture inuite le long du nord de la côte du Labrador

L’année : 1973, la série télévisée s’intitulait « Land & Sea » (Terre et océan). On y suivait le voyage du journaliste, reporter et réalisateur Dave Quinton.

En fait, pendant plus de trente ans, Dave Quinton a raconté Terre-Neuve et Labrador, à l’échelle humaine. Les gens le recevaient à la maison, comme un membre de la famille.

Donc, 1973, dans l’épisode dont il est question ici, le voici qui se rend à Nain à bord du caboteur qui remonte la côte accidentée du Labrador, du sud au nord, jusqu’ au parc national des Monts Torngat. Il voulait notamment documenter comment l’usine de transformation de l’omble de l’Arctique avait changé l’économie locale.

Il s’est rendu ensuite à Okak, à l’endroit où les familles inuites pratiquaient la pêche traditionnelle.

Un épisode qui témoigne également de l’éveil de l’identité inuite au Labrador.

L’arrivée à Nain et la fanfare

Une fanfare attend le caboteur quand il entre en rade à Nain. Il faut savoir qu’à bord voyageait un missionnaire de l’église morave!

Petite page d’histoire : la première mission permanente au Labrador a été créée en 1771 à Nain par les Frères moraves, une église protestante de Saxe en Allemagne.

Colère en rancoeur des pêcheurs

Cette arrivée génère des sentiments partagés au sein de la population comme en témoigne le film. D’une part, les gens sont heureux de voir arriver le caboteur, mais, d’autre part, les équipements de pêche commandés au Sud ne sont pas à bord. Et comme les saisons de pêches sont courtes et que le caboteur ne reviendra pas de sitôt, celle-ci risque d’être de piètre rendement.

Okak et l’éveil inuit

Okak était un espace de peuplement transitoire inuit. C’est très beau, d’une beauté rude, immense, fragile, comme le Nord.

Les enfants courent librement le long de la mer, les familles utilisent des techniques traditionnelles pour tanner les peaux de phoque, sécher et saler les filets d’omble de l’Arctique dans des barils de bois qui seront rapportés à Nain pou l’hiver.

1973, il y a 44 ans

Dans l’audio du documentaire, le narrateur appelle parfois les Inuits « esquimaux ». Aujourd’hui dérogatoire, voire raciste, il était très utilisé encore à l’époque.

La série Land & Sea – en Anglais seulement – offre un regard très intéressant sur Terre-Neuve-et-Labrador. Vous pouvez également consulter le livre de Dave Quinton, Land & Sea, my 30 years.

Pour en savoir plus:

Les derniers jours d’Okak, un film de l’Office national du Film du Canada.

RCI, CBC, Encyclopédie canadienne, YouTube