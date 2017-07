Une jeune artiste de Thunder Bay puise dans sa culture ojibwée pour son premier disque

Natasha Fisher est une artiste émergente de Thunder Bay en Ontario.

Lie to Me (Mens-moi) est la première chanson de son premier disque Her (Elle) à paraître à l’automne. La vidéo de la chanson est de plus en plus regardée sur YouTube.

La chanson a été créée – c’est-à-dire jouée en public pour la première fois – à Thunder Bay à la fin juin dans le cadre des célébrations de la Journée nationale des Autochtones, le 21 juin.

Puiser dans sa culture autochtone

À 21 ans, à peine, Natasha Fisher avoue avoir plusieurs influences dans sa musique. Cette fois, elle puise au cœur de ses racines autochtones pour son premier disque.

«Her artistic style is shaped by her cultural and spiritual First Nations heritage as well as the painful isolation experienced in Ontario’s North». (Trad.: son style est façonné par ses racines autochtones et par le difficile sentiment d’isolement qui vient avec la vie dans le Nord ontarien). Extrait de la biographie de Natasha Fisher

Faire que les jeunes autochtones croient en eux-mêmes

« Ojibway heritage influences my music, it influences me to be a better person and to inspire youth. There’s a lot of people hurting right now in northern communities and I just want to be able to inspire them to follow their dreams. » (Trad.: mes racines ojibwées sont au cœur de ma musique. Elles font que je désire être une meilleure personne, avoir une influence positive sur les jeunes. Il y a beaucoup de blessures à guérir dans les communautés autochtones du Nord. Je souhaite pouvoir leur donner de l’espoir, celui de poursuivre ses rêves.)

Des écueils

Cela dit, Natasha Fisher a dû avoir du cran quand est venu le temps d’intégrer des sonorités autochtones modifiées dans sa chanson et des danseurs traditionnels dans la vidéo, et ce, même si le thème de la chanson ne porte pas en rien sur la réalité autochtone.

La vidéo Lie to Me a été tournée par la maison Spun Creative de Thunder Bay; on peut y voir notamment des images du mont McKay et du territoire traditionnel ojibwé environnant.

