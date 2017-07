EXCLUSIF : La vente de blindés canadiens en Azerbaïdjan soulève de nombreuses questions

La transaction d’une compagnie canadienne permettant l’exportation de véhicules blindés en Azerbaïdjan, une ancienne république de l’Union soviétique riche en pétrole, soulève de nouvelles questions sur l’efficacité des contrôles à l’exportation d’équipement militaire au Canada.

La compagnie torontoise de production de véhicules blindés INKAS affirme avoir conclu une entente avec le ministère de l’Intérieur de l’Azerbaïdjan, pour laquelle elle a déjà exporté « quelques » véhicules blindés de transport de troupes (TTB) fabriqués au Canada.

INKAS a aussi créé une coentreprise avec une firme azerbaïdjanaise pour la production de TTB en Azerbaïdjan, où un conflit armé avec l’Arménie voisine se poursuit depuis l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990, a affirmé Roman Shimonov, vice-président du marketing et du développement chez INKAS.

« L’Azerbaïdjan est un pays unique en termes de situation géographique et d’enjeux géopolitiques, parce que le pays est situé entre l’Iran, l’Arménie et la Turquie », a indiqué M. Shimonov, qui a aussi été nommé PDG de la coentreprise AZCAN Defence Solutions. « Ils ont des ressources, plus de ressources que les autres pays, et ils souhaitent avoir plus de solutions en ce qui concerne non seulement la défense, mais aussi la protection de leurs frontières. »

Une exportation approuvée par Ottawa

L’intérieur d’un véhicule de transport de troupe blindé. Une compagnie canadienne exporte de ce type de véhicules en Azerbaïdjan, un pays dont le bilan en matière de respect des droits de la personne est fortement critiqué. © Levon Sevunts

Shimonov affirme que la compagnie s’est conformée à toutes les exigences du gouvernement en ce qui concerne l’exportation d’équipement militaire.

« Nous ne pouvons vendre quoi que ce soit sans l’autorisation écrite du contrôle à l’exportation et, une fois que nous l’avons obtenue, nous savons que nos autorités, nos autorités canadiennes, ont vérifié et approuvé », a indiqué M. Shimonov.

Chez Affaires mondiales Canada, le ministère responsable de l’émission des licences pour l’exportation de l’équipement militaire et des autres produits contrôlés, on affirme que « toute demande de licence pour l’exportation de marchandises militaires, stratégiques et à double usage sera examinée au cas par cas, en fonction des marchandises et de la technologie exportées, du pays de destination, de l’usage final et de l’utilisateur final. »

« La paix et la stabilité dans la région de destination, ainsi que les conflits civils et les droits de la personne, tout comme la possibilité d’un transfert non autorisé ou d’un détournement des produits ou de la technologie exportés, sont sérieusement pris en considération », a indiqué la porte-parole d’Affaires mondiales Canada Natasha Nystrom.

« Une répression sans répit des libertés fondamentales »

Un policier détient un activiste à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, le 12 mars 2011. © Reuters

Pourtant, le gouvernement fédéral a accordé à la compagnie INKAS les licences nécessaires à l’exportation de TTB, et ce, malgré des préoccupations constantes quant au respect des droits de la personne en Azerbaïdjan.

« Le Canada et l’Azerbaïdjan bénéficient d’une coopération quant à leurs préoccupations et à leurs intérêts communs », a indiqué Mme Nystrom. « Cependant, nous sommes préoccupés par la répression sans répit des libertés fondamentales en Azerbaïdjan, particulièrement en ce qui concerne les journalistes et les défenseurs des droits de la personne du pays. »

Des organismes de défense des droits de la personne, comme Amnistie internationale et Human Rights Watch, ont critiqué le bilan de l’Azerbaïdjan en matière de droits de la personne et ont accusé le pays de « répression systématique contre les dissidents », en plus de rapporter continuellement des actes de torture et des mauvais traitements perpétrés par les forces de l’ordre.

En novembre 2015, la police azerbaïdjanaise a utilisé des TTB fabriqués en Israël, similaires à ceux produits par INKAS, dans une opération de sécurité controversée qui s’est soldée par la mort de six personnes et par l’arrestation de dizaines d’autres dans la ville de Nardaran, à 30 kilomètres au nord-est de Bakou, la capitale du pays.

Un conflit armé en cours

Un missile est lancé par les forces azerbaïdjanaises dans le village de Gapanli, en Azerbaïdjan, le 3 avril 2016. © AP video via AP/CP

L’autorisation de ces licences d’exportation semble aussi aller à l’encontre des exigences du gouvernement du Canada selon lesquelles les exportations de marchandises militaires ne doivent pas engendrer « d’instabilité ou des conflits nationaux ou régionaux ».

En avril 2016, quatre jours d’intenses combats armés ont éclaté entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, quand l’armée azerbaïdjanaise a lancé une attaque-surprise contre les forces arméniennes qui contrôlent la région autonome du Haut-Karabakh et ses environs. L’Azerbaïdjan avait alors passé outre un accord de cessez-le-feu conclu en 1994.

S’ajoutent à cet épisode des rapports quotidiens d’affrontements, de tirs de tireurs embusqués, d’échanges d’artillerie et d’attaques de commandos le long de la ligne de front entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans la région disputée.

L’explosion d’un drone azerbaïdjanais dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan, le 4 avril 2016. Les forces armées du Haut-Karabakh ont affirmé avoir abattu plusieurs drones azerbaïdjanais depuis l’éclatement du conflit armé le 1er avril 2016. © Vahram Baghdasaryan

Selon les données colligées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) au cours des deux dernières décennies, l’Azerbaïdjan a dépensé plus de 30 milliards de dollars de ses revenus pétroliers pour réarmer et entraîner ses forces armées, en achetant des armes de haute technologie et des munitions à la Russie, à Israël, à la Turquie, à l’Ukraine et au Pakistan.

« Ils considèrent que cette partie de leur territoire est occupée et ils souhaitent être compétitifs en termes de moyens, et c’est pourquoi ils cherchent à protéger leurs soldats et à trouver la meilleure marchandise possible, et quand il est question des meilleures marchandises de notre industrie, nous pouvons certainement offrir de nombreuses solutions, des solutions très rentables », a indiqué Roman Shimonov.

« Des solutions pour les forces de l’ordre et les forces paramilitaires »

Un résident marche devant des véhicules de police après une manifestation dans la ville d’Ismailli à 200 km au nord-ouest de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, en janvier 2013. La police azerbaïdjanaise avait alors utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des centaines de manifestants. © David Mdzinarishvili

Toutefois, M. Shimonov prétend aussi que la compagnie INKAS ne produit pas de véhicules militaires.

« Nous nous concentrons sur des solutions pour les forces de l’ordre et les forces paramilitaires », a-t-il affirmé en entrevue lors de la récente foire d’armement CANSEC, à Ottawa. « Nos véhicules ne sont pas conçus pour offrir des solutions dans le domaine militaire. »

Ce n’est pourtant pas ce que la compagnie prétend dans une annonce sur son propre site web.

« Le TTB Sentry de INKAS est conçu pour être utilisé par les forces armées, les équipes SWAT et d’autres forces de l’ordre partout dans le monde », peut-on lire dans la description du modèle Sentry de véhicule TTB.

« Le TTB Huron de INKAS est un véhicule tactique polyvalent qui peut protéger ses passagers dans des zones à haut risque et dans presque toutes les conditions climatiques. Le véhicule est conçu et équipé pour être utilisé dans des missions tactiques policières et militaires, et pour la protection de convois ou de frontières partout dans le monde », promet la description du modèle Huron.

« Le nouveau véhicule ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance) d’AZCAN est armé de postes de tir télécommandés Pitbull, conçus conjointement par les compagnies IAI et General Robotics basées en Israël », peut-on lire dans un communiqué de presse publié lors de la foire d’armement ADEX à Bakou en 2016. « Le Pittbull LRWS inclut des senseurs pour la détection automatique des cibles ennemies et permet des tirs de riposte rapides et précis. »

Roman Shimonov avait d’ailleurs présenté le TTB de modèle Sentry au président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev lors de cette foire d’armement en 2016.

Un examen minutieux nécessaire

Le président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev vote au référendum sur la prolongation des mandats présidentiels, à Bakou, Azerbaïdjan, le 26 septembre 2016. © Reuters

Cesar Jaramillo, directeur exécutif du groupe pacifiste Project Ploughshares, a indiqué que la licence d’exportation émise à INKAS illustre un problème récurrent des mécanismes de contrôle d’exportation d’armes au Canada.

Le gouvernement doit être plus attentif aux bilans en matière de droits de la personne des pays importateurs d’armes et aux notions de risque et d’usage final lors de l’émission de licences d’exportation pour de l’équipement militaire, selon M. Jaramillo.

« Même si les évaluations sont faites au cas par cas, je pense que la connaissance de problèmes dans certains pays devrait indiquer quels cas particuliers méritent un examen plus minutieux, et je pense que des pays comme l’Arabie saoudite et l’Azerbaïdjan appartiennent peut-être à cette catégorie nécessitant un examen plus minutieux », a indiqué M. Jaramillo.

« Si l’usage final de n’importe quel équipement en direction de l’Azerbaïdjan ou d’autres pays soulève un certain risque, nous croyons que cette exportation ne devrait pas avoir lieu. »

Traduction par Dominique Charron