Nouvelle génération de photographes canadiens : à vos appareils filmez et décrochez la cagnotte !

La photographie occupe une place importante dans l’histoire du Canada et la Banque Scotia a tenu à le souligner, à travers l’organisation d’un nouveau prix qui récompense les photographes canadiens de la relève.

« Reproduire l’ambiance d’une galerie moderne » !

Le Centre Rideau d’Ottawa a été réquisitionné pour abriter la galerie photo Instagram qui sera créée dans le cadre de ce concours.

Le travail artistique des jeunes sera souligné par l’ajout du mot-clic #Potentielinfini sur leurs publications Instagram.

Des milliers de visiteurs auront ainsi l’occasion de savourer les délices de la créativité des jeunes Canadiens, lors de l’exposition publique qui leur servira de passerelle pour présenter leurs plus beaux clichés.

Les promoteurs, la Banque Scotia et son partenaire, l’Institut canadien de la photographie, qui signent ainsi leur engagement à promouvoir la créativité des jeunes photographes canadiens, prévoient un espace d’exposition attrayant, pour l’événement qui aura lieu du 31 juillet au 14 août.

L’espace d’exposition sera composé d’un mur à deux faces de 20 pieds (6 mètres) où sera présenté en rotation un contenu photographique généré par le public sur 10 écrans numériques, tous entourés d’un cadre minimaliste de façon à reproduire l’ambiance d’une galerie moderne. Chaque photo sera associée à l’avatar et au nom d’utilisateur de l’artiste. Présentée pendant deux semaines.

« À la Banque Scotia, nous croyons au pouvoir de la jeunesse. Depuis plus de 185 ans, nous avons contribué à l’essor de nouvelles générations de leaders. Nous estimons qu’investir dans la relève favorise la prospérité de nos collectivités. En soutenant la carrière de jeunes artistes canadiens, le Prix nouvelle génération de photographes marque un jalon important dans cette voie. L’objectif de la Banque Scotia est d’offrir aux membres de la jeune génération les aptitudes et les ressources nécessaires pour développer leur potentiel infini. » – John Doig, vice-président à la direction et chef du marketing, Banque Scotia.

Des prix pouvant aller jusqu’à 10 000 $ et une reconnaissance sur le plan éducatif.

Le prix nouvelle génération de photographes est à sa toute première édition. En plus de voir leur créativité soulignée par l’exposition de leurs œuvres dans l’espace PhotoLAb de l’Institut canadien de la photographie du Musée des beaux-arts du Canada, du 2 mars au 27 mai 2018, les gagnants recevront 10 000 $ en argent.

Pour accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, les conservateurs et l’équipe de production de l’Institut canadien de la photographie seront présents à titre de mentors.

Le talent des lauréats sera salué à sa juste valeur, à travers des commentaires, discussions et autres programmes éducatifs : visites guidées, ateliers de photographie pour des groupes scolaires et webinaires, au Musée des beaux-arts du Canada.

« En offrant une visibilité accrue aux jeunes artistes, ce prix a le pouvoir de transformer leur vie et leur carrière. Il est associé à des occasions de mentorat et de réseautage privilégiées, et contribue à braquer les projecteurs sur l’œuvre de chacun. Nous ne pourrions être plus emballés de nous associer à ce prix. » – Luce Lebart, directrice, Institut canadien de la photographie.

Prix nouvelle génération de photographes © (Groupe CNW/Scotiabank)

À noter : Le prix Nouvelle génération de photographes s’adresse aux jeunes de 30 ans et moins; Pour être admissibles, les candidats doivent avoir déjà exposé leur travail photographique, résider au Canada; La liste des artistes mis en nomination sera dévoilée à l’automne 2017; Les gagnants seront annoncés en janvier 2018; Le Prix vise à soutenir la carrière des artistes de la relève et à leur permettre de développer leur potentiel infini.

RCI avec des informations de la Banque Scotia, l’Institut canadien de la photographie, le Musée des beaux-arts du Canada et le groupe CNW