Trudeau interpellé sur l’équité en ce qui concerne la garde d’enfants au Canada

Le premier ministre du Canada célèbre le premier anniversaire de l’Allocation canadienne pour garde d’enfants (ACE) et porte son attention sur la nécessité de veiller à ce qu’il y ait une équité dans la garde d’enfant au Canada.

Trudeau fière de son ACE

De passage dans un camp de jour à Québec, le premier ministre a tenu à dire sa satisfaction de l’ACE.

Elle a remplacé la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE), la Prestation fiscale pour enfant et le Fractionnement de revenus pour les familles.

C’était une des promesses phares de la campagne électorale à l’issue de laquelle Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada avaient été portés au pouvoir à Ottawa.

Un an plus tard, le premier ministre se réjouit d’une mesure qui a permis aux familles canadiennes de réaliser des économies.

Le PM Trudeau a souligné le 1er anniversaire de l'Allocation canadienne pour enfants lors d’une visite dans un camp de jour hier au Québec. pic.twitter.com/KcRiJaeqRR — PMcanadien (@PMcanadien) July 19, 2017

Un bravo pour le premier ministre qui doit aller plus loin

Sur Twitter, un Canadien a tenu à saluer l’action du premier ministre à l’égard des enfants et des familles, mais il a également souhaité que d’autres mesures soient prises, notamment pour qu’il y ait plus de justice dans la garde physique partagée ou conjointe des enfants au Canada.

Bravo ! Prochain gain l'équité dans l'octroi des gardes d'enfants au Canada car l'équité va dans les deux sens ! @JustinTrudeau — PAPAS EN VOILIER (@marcpatenaude) July 21, 2017

À la suite d’un divorce ou d’une séparation, certains parents estiment souvent que leurs droits ont été bafoués, après un jugement qui ne leur laisse que très peu, ou pas du tout, d’accès à la garde de leurs enfants.

Une situation qui crée des frustrations, ce qui peut mener à solliciter une plus grande justice pour le parent qui se sent victime d’une décision inéquitable.

Une des questions les plus délicates que doivent trancher les parents est celle du partage de la garde physique et du soutien financier des enfants. Après la séparation, les enfants vivront-ils en permanence avec un des deux parents, ou vivront-ils avec les deux parents de façon alternée? Qui soutiendra financièrement l’enfant, maintenant que le revenu qui faisait vivre un ménage sera réparti entre deux ménages? La plupart des parents qui se séparent vivent des moments intenses sur le plan émotionnel, et parvenir à une entente n’est pas chose facile.

À propos de l'ACE L’ACE remplace l'ancien système actuel de prestations et de crédits pour enfant Les enfants de moins de 18 ans y sont admissibles Depuis juillet 2016, elle est versée aux parents sur une base mensuelle et elle est non imposable Le montant des versements reçus dépend du nombre d’enfants à charge et du revenu net de la famille Ces montants peuvent varier de 2730 à 6400 $ par an. La prestation est réduite graduellement, à mesure que le revenu net familial est augmenté, jusqu’à ce qu’elle retombe à zéro.