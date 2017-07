Concevoir des ponts flottants et devenir fournisseurs de rampes de départ pour surfeurs: l’étrange aventure de Candock

Disons tout de go que c’est une histoire peu banale.

À Magog dans les Cantons de l’Est au Québec, la société Candock conçoit, réalise, produit et distribue des systèmes modulaires de quais flottants.

Le succès de l’entreprise dépasse depuis longtemps les frontières canadiennes, Candock a des distributeurs un peu partout dans le monde.

Voilà que le magazine Stab – comme dit sa publicité: « un magazine sophistiqué d’intérêts masculins avec un accent mis sur le surf de haute performance » – et la société Volcom – la marque d’action sport californienne spécialisée dans les vêtements et accessoires de surf, skateboard et snowboard -proposent aux gens de Candock de monter un « pont flottant » pour surfeurs à être testé en Indonésie et qu’on en profiterait pour tourner une vidéo de l’expérience.

G2

La plateforme utilisée est composée de cubes G2, un produit développé à Magog, blocs qui servent à la conception d’équipements de flottaison.

Et la vidéo

Disons que, depuis sa mise en ligne, le service des ventes chez Candock reçoit des vagues de commandes et de courriels de demande d’infos.

Alexandre Lamoureux est le PDG de Candock. Il parle de son entreprise et de cette aventure indonésienne en vidéo au micro de Raymond Desmarteau.