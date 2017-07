Rolling Stone au sujet de Justin Trudeau : « Pourquoi ne peut-il pas être notre président ?»

La une du magazine américain s’ouvre sur une image du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, accompagnée d’une interrogation qui traduit le malaise profond de l’auteur, en face des abjections et autres égarements de la présidence américaine sous Donald Trump.

Le meilleur espoir du monde libre ?

L’auteur de l’article, Stephen Rodrick, pose cette question d’entrée de jeux. Il n’a que des mots élogieux pour le premier ministre du Canada, dont le caractère, le style et les choix modérés et paisibles tranchent nettement avec ceux du président Donald Trump.

Une porte ouverte là où Trump aurait construit un mur !

À titre d’exemple, le journaliste mentionne la sollicitude de Justin Trudeau, vis-à-vis des réfugiés syriens, alors que le président des États-Unis se montre particulièrement hostile aux ressortissants de certains pays musulmans, et il entend même construire un mur pour contrer la vague de migrants clandestins en provenance de l’Amérique du Sud.

Sauver la planète plutôt que rouvrir les usines de charbon

L’article oppose les choix de Trudeau, en ce qui concerne la préservation de l’environnement, à ceux de Donald Trump qui a récemment annoncé le retrait des États-Unis de l’accord de Paris, tout comme la perspective de l’annulation des financements destinés à aider les pays en développement à contrer les effets des changements climatiques, dans un contexte où l’idée de la réouverture des mines de charbon aux États-Unis, voulue par son administration, fait son chemin.

Trudeau féministe et ouvert à la diversité

Le magazine mentionne les efforts du premier ministre du Canada en ce qui à trait à la promotion des droits de la femme, avec pour illustration : son approbation de l’avortement, son cabinet ministériel plus que paritaire, et reflétant le caractère multiculturel de la société canadienne qui est ouverte à l’immigration depuis plusieurs décennies, en témoigne la présence marquée de membres des minorités visibles dans ce cabinet, contrairement à la quasi-uniformité observée dans le gouvernement de Donald Trump.

Les femmes et les minorités forment plus de la moitié de son Cabinet.Trudeau est fermement pro-choix; Des avortements sont offerts dans le cadre des soins de santé universels du Canada. (Nous connaissons la position de Trump sur cette question.)

Légalisation de la marijuana

Si le projet de loi des libéraux sur la légalisation de la marijuana est adoptée, son usage à des fins récréatives pourrait se faire dès le 1er juillet prochain, ce qui est bien accueilli par le magazine Rolling Stone, qui salue également la politique canadienne en matière de soins de santé.

Trudeau à l’image de Bill Clinton

Le premier ministre du Canada apparaît aux yeux de l’auteur de l’article comme un homme conciliant et indulgent, même en face d’un personnage qui peut être acariâtre, abrupt et agaçant, à l’image du président Trump, avec qui Justin Trudeau déclare « entretenir une relation de travail constructive ».

C’est ainsi que l’article, qui trahit l’éblouissement de son auteur en face du premier ministre du Canada, de sa femme jugée « glamour » et de ses enfants présentés comme étant « photogéniques », l’élève du même coup, au niveau des anciens présidents, Bill Clinton, Barack Obama, et bien d’autres leaders charismatiques auxquels le magazine Roling Stone a rendu hommage par le passé.