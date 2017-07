L’église anglicane de Leamington en Ontario est aussi la petite mosquée près du lac

La Petite Mosquée dans la prairie est une série télévisée canadienne de 91 épisodes de 22 minutes chacun, série qui a été diffusée en anglais de janvier 2007 à avril 2012 à la télévision anglaise de Radio-Canada, CBC.

En version française, Radio-Canada, diffuse la série depuis juin 2008. Ailleurs dans le monde, on a pu la voir sur Canal + en France en juillet 2007, sur France Ô et sur France 4. La Belgique (La Deux) et la Suisse (TSR1) ont aussi diffusé La Petite Mosquée dans la prairie.

L’argument

La Petite Mosquée dans la prairie est une comédie de situation qui raconte le quotidien d’une petite communauté musulmane installée à Mercy, ville fictive de la très véritable Saskatchewan et de ses rapports avec les autres citoyens de la ville.

Afin de réduire ses coûts de chauffage, le révérend Magee (anglican) accepte de louer le sous-sol de son église pour aider la mosquée de la petite communauté musulmane locale. On espère ainsi, avec une mosquée et une église partagent un toit, de tisser des liens entre les résidents de longue date et les nouveaux venus.

Ça, c’est pour la fiction. Maintenant, la réalité.

Leamington

Leamington, Ontario © Google Maps

Leamington est une municipalité du sud de l’Ontario, sur les rives du lac Érié, un des cinq Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis.

C’est à Leamington qu’on trouve le parc national de la Pointe-Pelée, le point le plus méridional de la partie continentale du Canada. C’est aussi la capitale canadienne de la tomate.

Les origines de ce partenariat bien particulier

Tout commence en septembre dernier quand les membres de la communauté chrétienne anglicane de St. John the Evangelist (Saint-Jean l’évangéliste) invitent des réfugiés syriens nouvellement installés à Leamington à participer à leur pique-nique annuel.

Le Pasteur, Andrew Wilson, offre alors aux musulmans syriens d’utiliser une partie de l’espace communautaire adjacent à l’église pour y installer une mosquée.

En mai, des centaines de musulmans sont venus y prier au cours du ramadan. Depuis lors, de 30 à 40 personnes y viennent lors de services, notamment ceux du vendredi.

« It’s almost the exact same story, as the one told on the Little Mosque on the Prairie. That always makes me giggle. We’re kind of imitating art in a sort of way. » (Trad.: C’est presque la même histoire que celle racontée dans la petite mosquée dans la prairie. Ça me fait sourire. Dans un sens, nous copions la fiction.) Révérend Andrew Wilson, Pasteur de l’église anglicane de St. John the Evangelist à Leamington en Ontario

Et de voir un prêtre ou un pasteur chrétien s’agenouiller dans une mosquée le temps d’une prière normalement soulèverait des questions. Dans la petite communauté rurale de Leamington, c’est presque devenu routinier.

Apprendre de l’autre

Qu’en disent chrétiens et musulmans?

« We absolutely love it. It highlights how we all work together for a common cause. » (Trad.: Nous en sommes ravis. Cela met en lumière comment nous pouvons tous travailler pour une cause commune. Najam Jutt, citoyen musulman de Leamington

« We’ve welcomed refugees into our country as our brothers, sisters, neighbours and friends and this is an opportunity to invite them into our church as well. We cannot gain peace in this world until we can live together with one another in one community. » (Trad.: Nous avons accueilli des réfugiés dans notre pays comme des frères, des sœurs, des voisins et des amis. Cette fois, nous pouvons les accueillir dans notre église. Nous ne pourrons pas vivre en paix dans ce monde tant que nous n’arriverons pas à vivre ensemble avec une autre communauté.) Charlotte McDonald, paroissienne à St. John the Evangelist depuis plus de 50 ans.

RCI, CBC, Parcs Canada, Paroisse de St-John The Evangelist, Ville de Leamington