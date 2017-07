Terre-Neuve: Arriver à cesser de fumer et être en attente d’une double transplantation pulmonaire

C’est quand on a déjà été fumeur que l’on sait à quel point cette triste habitude est tenace. Il est fréquent de rencontrer des ex-fumeurs qui nous racontent leurs diverses tentatives, leurs succès, leurs échecs et, enfin, leur victoire.

Et les techniques abondent : timbres, gomme à mâcher, groupes d’appui, etc.

Voici l’histoire d’un homme de Terre-Neuve qui s’offre une « nouvelle fenêtre sur la vie ».

Ryan Taylor a 34 ans. Depuis vingt ans, soit depuis qu’il n’avait que 14 ans, monsieur Taylor fume. Au pic de sa vie de fumeur, il consommait deux paquets par jour de ce qu’on appelle communément des « clous de cercueil. » En passant, les paquets canadiens contiennent 25 cigarettes.

Des poumons de centenaire

Alors qu’il travaillait en Alberta, Ryan Taylor s’est fait dire à maintes répétitions que, s’il n’abandonnait pas la cigarette, il mourrait.

Monsieur Taylor souffre de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), une condition qui endommage lentement les voies aériennes (les tubes qui font entrer et sortir l’air des poumons).

De retour dans sa province natale, Ryan Taylor affirme que c’est grâce à un programme novateur développé par l’école de pharmacie de l’Université Memorial de St-John’s qu’il a réussi là où il avait si souvent échoué : cesser de fumer.

Lorsqu’on n’a que 34 ans et qu’on nous dit que l’on a les poumons d’un homme de 126 ans, ça frappe!

Transplantation pulmonaire

En décembre dernier, sentant qu’il ne lui restait que peu de temps à vivre, il est rentré à Terre-Neuve pour passer du temps avec les siens et, aussi, en attente d’une double transplantation pulmonaire.

Son père a vu une publicité à la télévision au sujet du programme développé à l’Université Memorial et bien que le contingent de candidats ait été complet, les autorités ont décidé de l’inclure quand même.

Aujourd’hui, après plusieurs rencontres et partages d’expériences, de stratégies et d’outils, psychologiques, médicaux et autres, il voit poindre la possibilité d’y arriver.

Ryan Taylor est toujours sur la liste d’attente pour recevoir de nouveaux poumons. Reste que, depuis le 14 avril dernier, il n’a pas fumé, ce qui est une victoire en soi.

Clinique de services thérapeutiques pour dépendances de l’école de pharmacie de l’Université Memorial de St-John’s, Terre-Neuve © https://www.mun.ca/pharmacy/

Un jour à la fois n’est-ce pas?

Quelles sont vos expériences avec la cigarette? Qu’avez-vous fait pour cesser de fumer? Y êtes-vous vraiment parvenu? Est-ce encore un combat quotidien?

RCI, CBC, Université Memorial, Association pulmonaire canadienne