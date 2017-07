Trans Moutain : le pipeline dont personne ne veut dire le nom

Lors de leur première rencontre à Ottawa, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et son homologue provincial de la Colombie-Britannique, John Horgan, affirment ne pas avoir discuté de l’expansion du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan.

Ce projet permettrait d’augmenter la quantité de pétrole albertain acheminé vers la Colombie-Britannique pour qu’il soit ensuite exporté vers l’Asie.

Cette rencontre dans la capitale canadienne était la première depuis que le néo-démocrate a remplacé la libérale Christy Clark à la tête de cette province de la côte ouest le 18 juillet dernier.

Pourtant M. Horgan devra se pencher rapidement sur ce dossier, car la compagnie Kinder Morgan doit débuter les travaux d’expansion en septembre.

Le PM britanno-colombien a fait campagne en promettant de mettre un terme au projet de pipeline Trans Mountain, évalué à 7,4 milliards de dollars, pour des raisons environnementales.

Le premier ministre Justin Trudeau à son arrivée lors de la conférence de presse du 29 novembre 2016, lors de l’annonce du feu vert pour le projet d’oléoduc Trans Mountain. © La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

On s’attend à un affrontement entre le nouveau gouvernement Horgan et la pétrolière Kinder Morgan depuis que son PDG, Ian Anderson, a déclaré ne plus vouloir faire d’autres concessions dans ce dossier.

Les discussions entre Justin Trudeau et John Horgan auraient porté sur les feux de forêt qui ont ravagé le centre de la Colombie-Britannique et la crise des opioïdes, ces drogues responsables de nombreux décès.

RCI avec Radio-Canada, La Presse canadienne et CBC News

