FMI au gouvernement du Canada: alléger le fardeau des frais de garde d’enfant et stimuler le travail des femmes

La demande du Fonds monétaire international adressée au gouvernement du Canada, en plus de viser à accroître l’accessibilité aux garderies subventionnées par l’État pour les familles les plus démunies, permettra à de nombreuses jeunes mères de retourner sur le marché de l’emploi.

Injecter 8 milliards de dollars par an dans les garderies au pays

La sollicitation du Fonds monétaire international tient compte des actions qui sont actuellement engagées par Ottawa pour permettre l’épanouissement des enfants et des familles, à l’instar de l’Allocation canadienne pour enfant, de l’idée du Conseil consultatif en matière de croissance économique de créer un Programme national de garderies pour stimuler l’économie et attirer plus de femmes sur le marché de l’emploi, et de la promesse de dépenser, sur onze ans, la somme de 7,5 millions de dollars, pour réduire le coût des places en garderie.

Selon les chercheurs du fonds monétaire international, la première mesure, l’Allocation canadienne pour enfant, est certes louable, mais son revers serait d’inciter au maintien de jeunes femmes mères au foyer, plutôt que de les pousser vers le marché du travail.

En ce qui concerne l’investissement de 7, 5 milliards de dollars sur onze ans, cette dépense est loin de satisfaire les attentes du FMI.

Ses projections annuelles, pour ce qui est des dépenses pour réduire le coût des places en garderie au pays, se situent autour de cette même somme, avec un surplus de 5 milliards de dollars, ce qui porte le total de ses estimations à 8 milliards.

Une somme qu’Ottawa devra dépenser sur une base annuelle, pour atteindre les objectifs fixés: réduire de 40 % le coût moyen d’une place en garderie et accroître la présence des femmes sur le marché du travail.

L’indisponibilité et le coût élevé des places dans les CPE représentent une entrave au travail des femmes obligées de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants © iStock

Un programme qui va générer son propre financement

Selon les experts du FMI, des dépenses annuelles de 8 milliards de dollars pour le fédéral peuvent paraître exagérées, mais au regard des gains qui vont en découler en ce qui a trait à la croissance économique, le gouvernement a tout intérêt à consentir à un tel investissement.

Le FMI fonde ses projections sur le fait que, malgré une réelle augmentation de la participation des mères au marché de l’emploi au Canada, près de 150 000 femmes très scolarisées, sont encore obligées de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants, à cause de coûts trop élevés d’une place dans une garderie.

Ce sont des forces de travail qui sont ainsi laissées sur le carreau, avec des pertes estimées au montant équivalent à celui que le FMI souhaite voir le fédéral investir chaque année en garderie.

En clair, si ces femmes étaient en emploi, elles généreraient annuellement des recettes fiscales pouvant frôler les 8 milliards de dollars.

C’est donc une stratégie doublement gagnante que le Fonds monétaire internationale propose au gouvernement fédéral, en soulignant le système de garderies subventionnées du Québec comme un modèle de réussite, qui devrait l’inspirer dans sa démarche de mise en place d’un programme national de garderies.

Dans un rapport semblable publié en 2012, les professeurs Pierre Fortin, Luc Godbout et Suzie St-Cerny estimaient qu'en 2008, « chaque tranche de subvention de 100 dollars du gouvernement du Québec [aux services de garde à contribution réduite] lui a procuré un retour fiscal de 104 dollars ».

RCI avec des informations de La Presse Canadienne

