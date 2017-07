L’économie de partage n’a pas encore la cote au Québec, selon le CEFRIO

Les différentes formes d’économie de partage comme Uber ou Airbnb demeurent peu utilisées au Québec, selon les données recueillies par l’organisme de recherche et d’innovation, le CEFRIO dans le cadre d’une enquête rendue publie aujourd’hui.

Transport collectif

À ce chapitre, l’étude révèle un taux d’utilisation encore relativement faible parmi les adultes québécois. Par exemple, seuls 6% des adultes dotés d’un téléphone intelligent disent avoir utilisé Uber au cours de la dernière année.

Cette proportion augmente à 10% à Montréal. Quant aux jeunes, les 18-24 ans, ils ont été 21% à le faire.

Autopartage

Les services Communauto et AmigoExpress ont connu un taux d’utilisation de 2%

Hébergement

Ici, le taux d’adoption de la pratique est faible.

Ainsi, 5% des adultes québécois disent avoir utilisé Airbnb au cours de la dernière année et seulement 1% ont dit avoir utilisé Couchsurfing.

Sociofinancement

Encore une fois, ce secteur est sous-utilisé par les Québécois en général. 4% de la population active ont participé à un projet sur une plateforme de sociofinancement comme La Ruche, Kickstarter ou Indiegogo.

Chez les plus jeunes, les 25-34 ans, la pratique est plus populaire ans. Il en va de même pour ceux et celles dont le revenu familial annuel varie de 80 000 $ Ã 100 000 $.

Médias sociaux

Dans ce cas-ci, la majorité des adultes québécois – soit 67% – ont un compte actif sur un ou plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter ou Snapchat.

Facebook continue d’ailleurs de gagner du terrain au Québec avec un taux de pénétration de 64%, comparativement à 58% dans l’ensemble du Canada.

En deuxième place, YouTube est utilisé par 57% des adultes québécois.

Et par tranches d’âge?

Facebook et YouTube attirent les internautes âgés jusqu’à 55 ans, tandis que Pinterest et LinkedIn sont plus populaires chez les 25-44 ans et Instagram et Snapchat, chez les 18-24 ans.

Le CEFRIO en quelques mots:

L’appropriation du numérique est au cœur de la mission du CEFRIO depuis 30 ans. Organisme de recherche et d’innovation, il regroupe près de 250 membres universitaires, gouvernementaux et du secteur privé ainsi que quelque 90 chercheurs associés et invités. Tous ensemble, ils œuvrent à la transformation des pratiques par le numérique, permettant ainsi aux organisations et entreprises d’améliorer leur performance et leur vitalité. Source : http://www.cefrio.qc.ca/

RCI, PC, CEFRIO