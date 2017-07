Praticiens et chercheurs mobilisés autour de l’éducation au rythme musical et aux mouvements corporels selon Dalcroze

La faculté de musique de l’Université Laval va abriter le troisième congrès international sur les études dalcroziennes du 30 juillet au 3 août 2017. Ce sera l’occasion pour les 200 participants de divers pays de présenter en détail l’approche originale d’Émile Jaques-Dalcroze de l’éducation musicale fondée sur la relation entre le mouvement corporel et la musique.

Des chercheurs et médecins réunis autour d’une approche originale

Josée Vaillancourt, chercheure et enseignante à la Faculté de musique ULAVAL © Josée Vaillancourt

Pour cette édition du congrès scientifique qui a lieu tous les deux ans, c’est la ville de Québec qui sera l’hôte des travaux, après les deux premières éditions tenues en Grande-Bretagne et en Autriche.Ce congrès va mobiliser des chercheurs et praticiens dans des domaines très variés.

Dalcroze s’est intéressé à l’enseignement de la musique sous un angle très particulier, qui met de l’avant l’importance du mouvement corporel dans la composition musicale et dans l’enseignement de la musique, souligne Josée Vaillancourt, chercheuse et enseignante à la Faculté de musique de l’Université Laval, par ailleurs directrice du Comité organisateur du congrès.

Mme Vaillancourt relève le caractère original et novateur de l’approche de Jaques-Dalcroze, qui a été l’un des premiers à établir un lien entre le mouvement corporel et la musique, et entre la musique, la rythmique corporelle et le cerveau, et qui a élaboré une méthode d’éducation musicale fondée sur ces différents liens.

Une approche qui s’est rapidement répandue dans le monde, constate Josée Vaillancourt qui souligne la nécessité « d’ouvrir une fenêtre sur les représentations associées à la rythmique d’Émile Jaques-Dalcroze ».

La rythmique de Dalcroze s’est développée au cours des dernières années. Le thème central du congrès sera l’improvisation. L’improvisation comme outil de formation et de communication des connaissances, l’improvisation comme outil thérapeutique, ou de traitement. - Josée Vaillancourt, professeure et chercheuse à la faculté de musique de l’université Laval.

Un approche fondée sur la musicalité du mouvement. (c) https://www.dalcroze-studies.com/)

Le corps est l’instrument premier du musicien

Revenant sur la vie et la source d’inspiration ayant donné naissance à la rythmique dalcrozienne, Josée Vaillancourt mentionne que Jaques-Dalcroze est né et a vécu en Suisse. Il a enseigné au conservatoire de musique de Genève.

Ayant observé que ses étudiants avaient des difficultés en ce qui concerne la rythmique, il a décidé d’en faire un objet de préoccupation, en raison de l’importance du corps dans la production musicale et de l’interaction qui existent entre le trio musique, mouvement corporel et cerveau.

C’est ainsi qu’au détour d’un voyage en Afrique où il a pu observer les danseurs et apprécier leurs mouvements corporels accompagnant les différents sons musicaux, il en est arrivé à la conclusion que « le corps est l’instrument premier du musicien qui en a besoin pour pouvoir se produire ». C’est ainsi qu’il a décidé de venir en aide à ses étudiants en leur enseignant la rythmique corporelle en lien avec la composition musicale.

Émile Jaques-Dalcroze © google.ca

Une exposition souligne l’œuvre du compositeur et pédagogue

Depuis le mois de mai, il y a une exposition au pavillon Bonenfant de l’Université Laval qui présente la vie du grand compositeur et pédagogue qu’a été Jaques-Dalcroze.

L’exposition intitulée Émile Jaques-Dalcroze : la musique en mouvement, est ouverte au public, tout comme les représentations artistiques qui vont accompagner le congrès, à travers la musique et le mouvement, la danse et le théâtre, la thérapie et la gérontologie.