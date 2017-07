Montréal vibrera au rythme de la formule électrique dès le 29 juillet !

C’est une grande première dans la ville de Montréal qui abritera du 29 au 30 juillet la course 100 % électrique, Hydro-Québec Montréal ePrix, présentée par Hydro-Québec.

Un événement international en plein centre-ville de Montréal.

La course s’annonce riche en couleur, avec la possibilité pour les amateurs de procéder à des essais gratuits sur des circuits électriques.

Des essais routiers de véhicules électriques sont organisés par evenko et Montréal c'est électrique, en collaboration avec le Gouvernement du Québec, CAA-Québec, l'Institut du véhicule innovant, l'Association des véhicules électriques du Québec et plusieurs constructeurs automobiles dont Porsche, BMW, Ford, Chevrolet, Kia et Nissan. L'équipe des services-conseils automobiles de CAA-Québec sera sur place afin d'accompagner les participants et de les informer sur le potentiel de ces voitures. Les personnes intéressées pourront s'inscrire gratuitement aux essais routiers. Premier arrivé, premier servi!

Dans le cadre de cet événement voulu grandiose, les autorités provinciales et les organismes partenaires ont mis les petits plats dans les grands, pour assurer le plein succès de cet événement international que le Canada a le privilège d’abriter, après des pays comme le Japon, la France et les États-Unis.

« Les événements d’envergure comme celui-ci sont nécessaires pour démontrer, très concrètement, à quel point les voitures électriques évoluent vite et bien, à quel point elles sont impressionnantes. Surtout, c’est l’idée même d’une mobilité d’avenir qui s’incarne dans cette course internationale. Nous invitons nos membres à participer en grand nombre à cette fin de semaine d’activités. Un rabais exclusif leur est d’ailleurs offert. » – Richard Lachance, président et chef de la direction de CAA-Québec.

La mobilité durable au cœur de la course

L’idée de promouvoir la mobilité durable est au centre d’un forum intitulé Smart Cities, qui se tiendra le 28 juillet, en marge de la course.

C’est la Fédération internationale de l’automobile, la FIA, qui dirigera les travaux de cette conférence, dont le but est de réfléchir aux solutions à la congestion routière qui est le lot quotidien de bon nombre de grandes villes dans le monde.

La ville de Montréal ,qui n’échappe pas au problème, a créé une structure dénommée Montréal c’est électrique. Cette initiative est chaleureusement accueillie par CAA-Québec qui y voit une volonté des responsables de la ville de faire de l’électrification des transports et de la mobilité durable , des éléments centraux de la stratégie de gestion urbaine.

RCI avec des informations de CAA-Québec