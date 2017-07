Mopaya est un site multimédia conçu pour inspirer la réflexion sur les questions de la diversité culturelle, de l’intégration sociale et de la construction des identités.

Il regroupe des webséries, des entrevues et reportages audio basés sur le vécu, les sentiments et les idées reçues souvent associés à l’« étranger », un concept vaste et rarement présenté hors des clichés.