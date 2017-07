Parlons santé! Des reportages par RCI

Comment se portent les Canadiens? Ont-ils de saines habitudes de vie? Voici plusieurs reportages sur ces enjeux réalisés par les journalistes de Radio Canada International au cours des derniers mois sur le sujet.

© CBC

À l’occasion de la journée internationale des autosoins, Produit de santé et consommateurs Canada (PSC Canada) a publié les résultats d’un sondage qui souligne que les Canadiens sont bien informés sur la santé, ce qui représente un atout important pour la prise en main de leur bien-être… en savoir plus

© Paul Moore/CBC

Lorsque les immigrants s’installent au Canada, ils veulent se trouver du travail rapidement. Il arrive fréquemment que les premiers emplois qu’ils occupent soient dans des domaines où les risques de blessures sont plus élevés, comme la manutention et l’entretien… en savoir plus

© IS / weerapatkiatdumrong

L’espérance de vie à la naissance ne cesse de progresser au Canada. Comme c’est le cas depuis une trentaine d’années, celle des hommes s’approche de celle des femmes. Statistique Canada rapporte que, de 2010-2012 à 2011-2013, l’espérance de vie a progressé de 2,4 mois chez les hommes pour se situer à 79,6 ans et de 1,6 mois chez les femmes, à 83,8 ans… en savoir plus

© iStockphoto

La pratique du tourisme médical est une nouvelle tendance mondiale de plus en plus populaire auprès des Canadiens, qui choisissent notamment de combiner vacances d’été et soins de santé à l’étranger… »

Le capteur jetable, de la taille d’une pièce de deux dollars, est porté à l’arrière de la partie supérieure du bras. Le capteur peut lire le taux de glucose à travers les vêtements, ce qui rend les mesures encore plus pratiques et discrètes. © (GroupeCNW/Abbott Soins du diabète Canada)

C’est grâce au Système Flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre d’Abbott que les personnes atteintes de diabète au Canada auront désormais la possibilité de lire leur taux de glycémie sans avoir besoin de se piquer un doigt. Santé Canada vient d’approuver cette trouvaille dite révolutionnaire par les promoteurs, qui présentent le système comme premier de son genre…»

Représentation schématique de la sonde utilisée pour interroger le tissu cérébral pendant la chirurgie. L’image montre une photographie de la sonde tenue par un chirurgien, un spectre Raman associé à du tissu normal et du tissu cancéreux, ainsi qu’une image de résonance magnétique (IRM) d’un patient atteint du cancer du cerveau. La zone rouge représente la tumeur.

Une sonde utilisant la technologie de la fibre optique permet de détecter la présence de cellules cancéreuses en pleine intervention chirurgicale pendant l’ablation d’une tumeur au cerveau. Elle offre un diagnostic exact dans presque 100 % des cas, selon les chercheurs québécois qui l’ont conçu…»

La chirurgienne pédiatrique Marianne Beaudin dans une salle d’opération à l’hôpital Sainte-Justine. © Radio-Canada Info

Depuis 2014, la Dre Marianne Beaudin est chirurgienne pédiatrique à l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal. Une spécialisation qui l’a obligé à faire de nombreuses années d’études et de stages afin d’atteindre son objectif de pratiquer ce métier rempli de défis. La chirurgie est une spécialité médicale où les femmes sont encore beaucoup moins nombreuses que les hommes…»

Des centaines d’enfants reçoivent un diagnostic de cancer chaque année au Canada. © GI / Christopher Futcher/IStock

Dans son relevé annuel qu’elle vient de publier, la Société canadienne du cancer souligne que près d’un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie, soit 49 % des hommes et 45 % des femmes…»

Des enfants canadiens © Chris Jackson/Getty Images

L’Agence de Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a rendu public, jeudi, un rapport qualifiant d’alarmante la performance du Canada en ce qui concerne certains aspects relatifs à ses enfants. Intitulé Bilan Innocenti 14 : Construire l’avenir, le document classe le Canada au 25e rang sur 41 pays riches quant au bien-être des enfants…»

Istock

Les preuves scientifiques s’additionnent : l’odorat, qu’il soit humain, canin ou artificiel, pourrait être largement mis à contribution pour détecter et combattre plusieurs maladies. Le cancer du sein, notamment, aurait une odeur, selon les recherches récentes effectuées par l’Institut Curie, en France, où ont été testé les prouesses de Thor et de Nykios, des bergers allemands…»

FB, soins avancés des plaies, une percée chez Klox Technologies © http://www.kloxtechnologies.com/

C’est en 2007 que le Dr Francesco Bellini fonde Klox Technologies, une entreprise de recherche et développement dans le domaine pharmaceutique. Klox Technologies utilise la lumière et l’oxygène pour guérir plusieurs problèmes affectant la peau et les tissus mous...»

Mois de la sensibilisation à la SLA © Société canadienne de la SLA

Viral lors des éditions précédentes en raison, entre autres, du phénomène de l’Ice Bucket Challenge (défi du seau d’eau glacée), le Mois de la sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique (SLA) commence jeudi au Canada. La SLA est une affection neurologique aussi appelée maladie de Lou Gehrig ou maladie des motoneurones qui produit progressivement une importante détérioration des muscles du corps…»

Le tremblement essentiel affecte surtout les mains des personnes affligées © iStock