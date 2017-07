Semer des livres dans le métro de Montréal: voici Audrée Archambault une fée des livres

Audrée Archambault est une amoureuse des livres.

Depuis bientôt un an, cette fée des livres sème et essaime à tout vent (désolé Larousse) des livres à divers endroits dans le métro de Montréal, simplement pour le plaisir de faire découvrir le goût des livres, le goût de la lecture et le bonheur de partager.

Il lui arrive parfois d’être tapie pas très loin d’un « lieu d’abandon » d’un roman, bien identifié – SVP, prenez-le, lisez-le et permettez à quelqu’un d’autre de le lire – à observer les réactions de ceux et celles qui les trouvent.

Parmi les livres qu’elle dépose, la fée des livres du métro de Montréal puise dans les envois des maisons d’édition – elle possède sa propre chaine, « Elle aime bouquiner » sur YouTube – et occasionnellement dans sa collection personnelle.

Emma Watson

C’est la comédienne britannique Emma Watson – Oh my God are you the girl from Harry Potter ? – qui a lancé le mouvement dans le métro de Londres. L’initiative s’est poursuivie à New York et à Sydney en Australie notamment.

En mode recrutement

Audrée Archambault est au four et au moulin dans cette aventure. Elle recrute présentement d’autres fées des livres.

« Je rêve du jour où je trouverai un livre qui n’aura pas été caché par moi. »

Audrée Archambault, fée des livres, dépose un peu de poussière du bonheur de lire au micro de Raymond Desmarteau.