Dans une course électrisante, un Brésilien remporte à Montréal le championnat de Formule E

Jean-Éric Vergne (Techeetah) a remporté la dernière course de la saison de formule électrique (FE), l’ePrix de Montréal, dimanche après-midi.

Malgré la victoire du Français, c’est le Brésilien Di Grassi qui a remporté dimanche le championnat des pilotes de Formule E.

Cette aventure a commencé il y a trois ans de confier di Grassi : « Nous avions eu de bons résultats pendant la première saison, et nous nous battions pour le titre, mais tout s’était effondré après ma disqualification à Londres. Lors de la saison no 2, ç’a été la même chose. »

« Finalement, je suis arrivé ici en tant que négligé, à 10 points de Sebastian [Buemi], et j’ai gardé mon sang-froid pour accomplir le boulot, a-t-il poursuivi. Ce championnat signifie beaucoup pour moi, et je vais faire la fête très fort ce soir [dimanche]. »

Une course de 24 millions pour les contribuables

La Ville de Montréal aura investi 24 millions de dollars dans cette course de formule E qui avait lieu au centre-ville.

Les investissements de la Ville comprennent des travaux routiers de 14 millions de dollars qui devaient être faits de toute manière, soulignait récemment en conférence de presse le maire de Montréal.

S’ajoute une marge de crédit de 10 millions pour l’achat d’équipements comme des glissières et des blocs de béton délimitant le circuit, qui serviront pour les trois années où Montréal sera inscrite au calendrier de la formule E.

On a aussi installé des estrades et des paddocks temporaires. Ces derniers étaient situés près de la Maison de Radio-Canada, boulevard René-Lévesque, où était donné le départ de la course.

Une piste de course au coeur de Montréal

Des citoyens en colère

Les citoyens et commerçants du quartier où se tenait la course de la Formule E étaint bien loin de partager l’enthousiasme du maire de Montréal, Denis Coderre.

Quelque 750 logement se retrouvent à l’intérieur du circuit sur lequel aucune voiture ne pouvaient circuler. Les piétons pouvaient quant à eux se rabattre sur des passerelles installées spécialement pour l’événement.

