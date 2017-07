Enlevée et violée en Afghanistan, Melissa Fung s’en va filmer sur les terres de Boko Haram en Afrique cette fois!

Pour leur nouvelle aventure de documentariste vers de nouveaux horizons dangereux, la journaliste canadienne Melissa Fung et son réalisateur Brennan Leffler ont remporté la bourse Portenier. Grâce à cette bourse, ils pourront bénéficier d’une formation en milieu hostile, ce qui leur permettra d’aller réaliser leur film sur les femmes et les enfants enlevés et violés par l’organisation militante islamiste Boko Haram.

Téméraire et déterminée

Mme Fung a été correspondante de CBC en Afghanistan en 2008. Un enlèvement et un viol dans ce pays n’ont pas réussi à ébranler sa confiance et sa détermination.

C’est ainsi que la journaliste et documentariste canadienne se joint à l’équipe du célèbre réalisateur indépendant Brennan Leffler, avec qui elle compte relever de nouveaux défis.

Cette fois, c’est au Nigeria que les deux producteurs comptent réaliser un documentaire indépendant sur les femmes et les enfants enlevés et violés par les islamistes de Boko Haram.

Brennan Leffler, réalisateur et producteur indépendant basé à Toronto. © CNW et Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme

« Les médias traditionnels réduisent la couverture étrangère, donc je pense qu’il est plus important que jamais pour les journalistes indépendants de couvrir les zones de conflit. Si nous n’allons pas dans ces régions, des millions de personnes vulnérables souffriront et mourront, et leurs histoires ne seront jamais racontées. La formation en milieu hostile me permettra d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour minimiser le risque pour moi et pour mon équipe lorsque nous travaillons dans des endroits dangereux. Je suis extrêmement reconnaissant pour ce soutien. » – Brennan Leffler.

Jason O’Hara, lauréat de la Bourse Portenier, 2015 (Groupe CNW/Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma) © CNW et Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme

Une bourse pour former les journalistes qui s’en vont en milieu hostile

Brennen Leffler et son équipe ont reçu, pour la réalisation de ce documentaire en Afrique, la bourse Portenier.

Cette bourse, d’une valeur de 3000 $, leur permettra de suivre une formation en milieu hostile, du type généralement donné au personnel qui couvre les nouvelles dans les zones de conflits armés.

Elle est généralement offerte sur une base annuelle par le Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme.

Elle est parrainée par la documentariste Giselle Portenier, qui est membre du conseil d’administration du Forum, et dont les travaux sur les violations des droits de l’homme sont reconnus.

« Les violations des droits de l’homme se poursuivent sans relâche au 21e siècle, et les défenseurs des droits de l’homme dans le monde entier ont besoin du soutien des journalistes et documentaristes pour les aider à faire la lumière sur ces injustices. Certains des pires abus sont commis contre les femmes et les enfants, parfois à la suite de la guerre, mais souvent systématiquement, au nom de la culture et de la religion. Le but de cette bourse est d’aider à assurer la sécurité des journalistes et réalisateurs de documentaires qui dénoncent certains des abus les plus flagrants dans le monde aujourd’hui. » – Giselle Portenier.

RCI avec des informations du Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme et CNW