Les jeunes Canadiens et le retour de la vie à la campagne

Entre les rats des villes et rats des champs , beaucoup de jeunes Canadiens choisiraient ceux des champs.

Lorsque vient le temps de choisir un lieu pour vivre, les Québécois par exemple préfèrent les banlieues et les petites villes ou la campagne, selon un récent sondage de la banque TD. Ainsi, 39 % d’entre eux préféreraient vivre dans les petites villes ou à la campagne, 37 % choisiraient les banlieues, et seulement 19 %, la ville!

À l’examen de ces données à l’échelle de tout le Canada, on constate en fait la présence d’un fossé générationnel marqué, les Canadiens plus jeunes préférant vivre en ville, alors que les Canadiens plus âgés choisissent les petites villes ou la campagne.

Les membres de la génération Y étaient les plus susceptibles de vouloir vivre dans une grande ville (38 %), suivis par ceux de la génération X (36 %). Mais les parents de ces deux groupes affirment pour leur part que la congestion routière et le prix trop élevé sont les principales raisons pour lesquelles élever une famille en ville est peu attrayant.

En route vers la campagne

L’Institut de la statistique du Québec le confirme : la campagne commence à séduire et à attirer de plus en plus de jeunes. La plupart des régions parviennent maintenant à ralentir le flot migratoire des jeunes et obtiennent ainsi une meilleure fiche de santé démographique depuis maintenant un peu plus de 10 ans.

Certes, le nombre de jeunes Canadiens qui se tournent vers les campagnes n’est pas suffisant pour combler entièrement le déficit creusé par le décès des campagnards plus âgés. Mais la vitesse à laquelle les campagnes se vidaient est en train de baisser.

Depuis 15 ans, les données démographiques de Statistique Canada révèlent une chute d’à peine 1 % dans le nombre de Canadiens vivant en région rurale. Il existe ainsi encore 19 % de Canadiens qui habitent en région rurale.

Le saviez-vous? Selon Statistique Canada, près du tiers (32 %) des résidents des régions rurales qui habitent leur communauté depuis cinq ans ou plus expriment un sentiment d’appartenance très fort à l’égard de leur communauté locale.

Ce pourcentage n’est que de seulement 20 % chez les résidents des villes dont la population va de 500 000 à 1 million d’habitants et de 19 % chez les résidents des villes dont la population est supérieure à 1 million d’habitants.

Si l’on réside dans l’une des cinq grandes villes canadiennes que son Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary et Ottawa il peut être facile de se croire au centre de l’univers, et maître de tout ce qui est important – Picgifs.com

L’émission de Radio-Canada La semaine verte a rencontré trois jeunes couples qui, après avoir vécu en ville, ont décidé de s’établir à la campagne.

