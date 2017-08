Admirez la beauté des oiseaux du Canada sur la nouvelle série de timbres de Postes Canada !

La diversité faunique du Canada est mise en exergue à travers une série de timbres qui représentent les oiseaux emblématiques de certaines de ses provinces.

Cinq espèces illustrées

Le 2e volet de la série triennale sur les oiseaux du Canada de la société Postes Canada met en valeur cinq espèces que sont :

Le geai bleu, le faucon gerfaut, le plongean huard, la chouette lapone et le balbufard pêcheurs.

Remarquable par son manteau coloré et distinctif

Le Geai bleu est de ces oiseaux qui ne passent pas inaperçus, leur manteau étant trop vivement coloré pour leur permettre de naviguer sans être vus.

Souvent aperçus dans les forêts du sud du Canada, cet oiseau au plumage attrayant représente l’emblème de l’Île-du-Prince-Édouard.

Il a des capacités d’adaptation extraordinaires, ce qui lui permet de naviguer à différents endroits, de l’Alberta jusqu’aux provinces de l’Atlantique, en bravant les contraintes reliées aux différents environnements urbains et suburbains.

Un Geai bleu à Charlottetown. © Carolyn Cockram

Un prédateur acharné

Le faucon gerfaut attrape sa proie et la mange, sans d’autres formes de procès. Il est l’un des oiseaux carnivores les plus forts et les plus redoutables de la planète.

Ce grand prédateur, au plumage tantôt blanc, ou gris -foncé avec des barres blanches, a fait son nid dans l’Arctique, son lieu de procréation. Il représente les Territoires du Nord-Ouest.

Faucon gerfaut (C) WIKi

Le maitre-nageur

Le plongeon huard est l’oiseau rare des lacs et rivières de zones sauvages du Canada. Les Autochtones vouent un culte exceptionnel à ce grand nageur au plumage noir et blanc, qui se distingue par ses excellents plongeons et sa capacité à se mouvoir dans le milieu marin dès sa naissance.

Habile, le plongeon huard, emblématique de l’Ontario, sait parfaitement repérer sa proie qu’il capture et avale avec délectation.

Plongeon huard © iStock

Le grand rapace qui sait se camoufler

La Chouette lapone se distingue par son aptitude à se dissimuler dans les feuilles des arbres en forêt, où il observe attentivement tout le spectacle des autres oiseux autour, pour mieux cibler sa proie à ses heures de prédilection, entre l’aube et le crépuscule.

Le plumage dense de cet oiseau représentatif du Manitoba, en fait une espèce plus grande que nature, car il le fait paraitre plus massif qu’il ne l’est en réalité.

Néanmoins, ce rapace figure parmi les plus grands de l’espèce des chouettes ou des hiboux, que ce soit au Canada ou dans le reste du monde.

La chouette lapone du comté d’Essex © Courtoisie Colin Frith

Son plat préféré est fait de poisson

Les plongeons spectaculaires du balbuzard pécheur le propulsent jusque dans les profondeurs des eaux où il recherche sa nourriture quotidienne.

Se servant de ses longues serres acérées et incurvées, il saisit facilement sa proie et sa capture est essentiellement composée de poissons qui sont pour lui un véritable festin.

Il n’est pas rare de le voir un peu partout dans le monde, sauf dans l’Antarctique. Son lieu de reproduction privilégié est la Nouvelle-Écosse et il a l’habitude de nicher le long de la côte de l’océan et des rivages du lac.

Des balbuzards pêcheurs ont fait leur nid près d’Amherstburg.

RCI avec Postes Canada et CNW