WWF Canada : se servir de l’art pour donner une vitrine à la beauté des espèces animales à Montréal

Pendant trois mois, le WWF-Canada (Fonds mondial pour la nature) exposera à la bibliothèque éphémère du Parc Rutherfords. C’est sa contribution à l’animation de Chapître d’été, la bibliothèque temporaire créée par La Pépinière dans le parc Rutherford, halte de la Promenade Fleuve-Montagne où la culture rencontre la biodiversité.

Rendre l’information scientifique plus agréable et plus accessible.

Sophie Paradis, directrice pour le Québec du Fonds mondial pour la nature © WWF

Sophie Paradis est la directrice pour le Québec du Fonds mondial pour la nature. Elle présente l’engagement international de la structure en ce qui concerne les grands défis de conservation.

L’organisme, qui a des représentations dans différents pays à travers le monde, en France, en Inde, aux États-Unis et au Canada, entre autres, a des projets en biodiversité urbaine à Montréal.

La structure est tournée vers l’art, vers l’écologie en milieu urbain, et elle a décidé de contribuer au projet Promenade, Fleuve-Montagne de la ville de Montréal, dans le cadre de son 475e anniversaire.

Le Fonds apporte sa contribution en mélangeant l’art du graffiti végétal avec ce qui existe dans la ville de Montréal en matière de biodiversité, précise Mme Paradis.

C’est ainsi que des panneaux ont été réalisés sur du bois stratifié, et ces panneaux représentent l’asclépiade commune et le fraisier des champs, le renard roux, la tortue géographique , entre autres espèces qui sont dans les eaux du Saint-Laurent à Montréal.

C'est avec une installation artistique végétale en cinq parties, faites de panneaux de contreplaqué gravés et mousses végétales, que le WWF-Canada expose la richesse de la biodiversité montréalaise en plein cœur de la ville. Réalisée par Edina Tokodi , précurseure du mouvement d'art végétal urbain et fondatrice du studio créatif Mosstika, l'installation offerte avec fierté par le WWF-Canada met en vedette une sélection d'espèces phares de la faune et la flore indigènes d'ici

Comme l’a relevé Sophie Paradis, parler de biodiversité, de conservation de la nature, en se basant sur une approche artistique, rend l’information scientifique plus agréable et plus accessible.

L’art permet ainsi de sortir des discours négatifs récurrents sur les impacts des changements climatiques, des inondations, et autres pollutions, pour démontrer qu’il y a de belles choses qui se passent aussi dans la nature.

Promouvoir la biodiversité urbaine permet de sensibiliser le public sur ce qui se passe autour de nous, sur la beauté qui nous entoure au quotidien. Regardez autour de Montréal, indique Mme Paradis. On a utilisé l’art pour démontrer que tout n’est pas négatif autour de nous, affirme-t-elle..

« Ici à Montréal, notre organisation travaille sur des projets porteurs et uniques, soit Biopolis et Bleue Montréal, afin de favoriser la biodiversité urbaine tant aquatique que terrestre, au bénéfice de nos milieux de vie et de leur adaptation aux changements climatiques. Combiner l’art et l’écologie est un moyen créatif et positif de sensibiliser les citoyens à l’importance de la biodiversité, puis de les mobiliser à verdir et bleuter leurs quartiers » –Sophie Paradis.

Art et écologie pour célébrer la biodiversité urbaine © WWF

La biodiversité de Montréal en chiffres

1 060 espèces de plantes vasculaires

359 espèces d’oiseaux

180 espèces d’abeilles

88 espèces de poissons

13 espèces d’amphibiens

8 espèces de reptiles

10 espèces fauniques à statut particulier

Le WWF-Canada compte aussi offrir cinq ateliers grand public gratuits en août et septembre, dans le but de permettre aux participants de contribuer à la floraison d’espèces indigènes directement dans leurs communautés, tout en célébrant la biodiversité urbaine de Montréal.