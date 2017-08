Hausse des Canadiens plurilingues, mais recul du français au pays

Statistique Canada a dévoilé aujourd’hui des données recueillies lors du recensement de 2016 qui confirment que les immigrants ont contribué à l’augmentation du nombre de langues parlées au pays.

22,9 % des Canadiens recensés ont déclaré que leur langue maternelle n’était ni le français ou l’anglais, alors que ce pourcentage était de 21,8 % en 2011.

Et le nombre de gens qui disent utiliser plus d’une langue à la maison est passé de 17,4 % en 2006 à 19,4 % en 2016.

Les langues immigrantes parlées dans les grandes villes canadiennes

Le recensement de 2016 confirme une tendance déjà répertoriée en 2011 : le fait que les langues immigrantes sont de plus en plus présentes dans les régions métropolitaines.

Un peu plus de 75 % de Canadiens qui disent parler une langue immigrante demeuraient dans une région métropolitaine de recensement.

Et la majorité d’entre eux habitent les grands centres que sont Toronto, Vancouver et Montréal, mais leur proportion a diminué depuis 2011.

Cependant les villes d’Edmonton et Calgary en Alberta ont enregistré les plus grandes hausses de population de langue maternelle immigrante : 31 % pour Edmonton et 28 % pour Calgary.

Dans l’ouest du Canada, ce sont les langues asiatiques qui ont fait le plus de progrès.

À Montréal, l’arabe est la principale langue maternelle des immigrants (12,9 %) suivi de l’espagnol (12.9%), de l’italien (10,9 %), des langues créoles (6,5 %) du mandarin (4,2 %).

Le français en recul

La langue française continue son déclin au Québec comme ailleurs au Canada.

De moins en moins de personnes ( 21,3 % comparativement à 22 % en 2011) considèrent le français comme leur langue maternelle.

Par contre si le nombre de personnes de langue maternelle française est en croissance, leur poids relatif est en baisse, à cause d’un contexte d’immigration élevé.

RCI avec Radio-Canada Nouvelles (selon un texte de Mélanie Meloche-Holubowski)

