Les collisions avec les aînés impliquent 1 Canadien sur 10, pourtant ils veulent conduire après 85 ans.

Les sondages l’ont maintes fois souligné. La population des personnes de 65 ans a dépassé celle de jeunes de 14 ans et moins. Les aînés vivent de plus en plus longtemps et ils souhaitent garder leur autonomie, tant que leur santé le permet. C’est ainsi qu’un nouveau sondage révèle que les Canadiens sont plus du quart à vouloir conserver leur permis de conduire au-delà de 85 ans.

Les 65 ans et plus impliqués dans 17 % des accidents

La condition physique des personnes âgées de 65 ans et plus serait un facteur défavorisant pour ces personnes, car elles sont de plus en plus susceptibles de souffrir de problèmes physiques et cognitifs.

Ce qui pourrait représenter un danger, non seulement pour elles, mais aussi pour les autres usagers de la route.

La fréquence augmente davantage à compter de 80 ans . Cette statistique s'explique en partie par le fait que les aînés sont plus fragiles et ont moins de chances de survivre à un accident grave que les conducteurs plus jeunes. Le temps de réaction et la mobilité des conducteurs de 65 ans et plus sont également en déclin et ils peuvent être affectés par les maladies cardiaques, la perte d'acuité visuelle, la démence et les effets secondaires de médicaments d'ordonnance.

En 2011, Tarnsport Canada rapporte que les conducteurs de 65 ans et plus représentent 17 % des décès sur les routes, bien qu’ils ne constituent que 14 % des détenteurs de permis de conduire.

Le sondage de State Farm Canada, qui a été réalisé en ligne en mars 2017 auprès de 3 581 répondants, mentionne qu’ 1 Canadien sur 10 a été impliqué dans une collision avec un aîné.

Le sondage de State Farm Canada indique que les aînés canadiens sont réticents à abandonner leurs clés, 26 % d’entre eux désirant conserver leur permis après 85 ans. © Radio-Canada

Ouvrir des discussions en famille

Malgré les chiffres alarmants, il est difficile de convaincre un aîné à renoncer à son permis de conduire, celui-ci cherchant avant tout à conserver son autonomie le plus longtemps possible.

Lorsqu'on a demandé aux personnes âgées ce qui les empêchait de renoncer à leur permis de conduire, 74 % ont mentionné la perte d'autonomie, 12 % l'incapacité de détecter les signes avant-coureurs de la perte des habiletés requises pour conduire, 6 % le manque de transports publics et 4 % le coût des taxis. Parmi les facteurs qui inciteraient les personnes âgées à abandonner leur permis, les trois principaux arguments des répondants de 65 ans et plus ont été : les recommandations d'un professionnel de la santé (94 %), les inquiétudes des parents et amis (27 %) et une collision (14 %).

94 % de Canadiens estiment qu’il faudrait parler aux personnes aînées de la famille pour les amener à comprendre l’importance de ne pas prendre le volant au-delà d’un certain âge.

Le sondage observe que seulement 2 % des aînés ont affirmé avoir eu cette conversation avec un membre de leur famille, des discussions qui ne se sont pas déroulées sans heurts.

« Les Canadiens sont déchirés entre la sécurité routière et l’autonomie associée à la possession d’une voiture. Ce sont des discussions extrêmement difficiles pour les familles. Lorsqu’une personne est jugée inapte à conduire, elle perd subitement son indépendance. Pour assurer une transition harmonieuse, il est important que les familles en discutent de manière constructive assez tôt avec la personne concernée et qu’elles explorent ensemble les autres avenues en matière de transports. » – John Bordignon, responsable des relations publiques chez State Farm Canada.

RCI avec des informations de State Farm et CNW