Le tiers des couples de même sexe est marié au Canada

Les données du recensement dévoilées mercredi par Statistique Canada montrent que le tiers des 72 880 couples de même sexe au Canada était marié en 2016, et qu’environ un de ces couples sur huit avait des enfants à la maison.

Le nombre recensé de couples de même sexe a donc considérablement augmenté au pays depuis que l’agence fédérale a commencé à les dénombrer pour une première fois en 2001. On en comptait cette année-là 34 205, soit plus de la moitié moins qu’aujourd’hui.

Une grande majorité des couples de même sexe au Canada (48 510) vivent en union libre, une option qui gagne en popularité partout au pays, tandis que le tiers des autres couples est légalement marié.

C’est au Québec que le pourcentage de couples de même sexe marié est le plus faible au Canada, indique en entrevue Laurent Martel, directeur de la division de la démographie à Statistique Canada.

– 51,9 % des couples de même sexe sont composés d’hommes, comparativement à 48,1 % qui sont formés de femmes.

– L’âge moyen des personnes de même sexe en couple est de 46,4 ans, soit cinq ans de moins que l’âge moyen des personnes en couple avec une personne de sexe opposé (51,6 ans).

– La moitié des couples de même sexe vivait en 2016 dans quatre des cinq plus grandes régions métropolitaines de recensement du pays: Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa-Gatineau.

– L’Ontario compte le plus grand nombre de couples de même sexe (26 585) au pays, mais le Québec en compte plus par rapport à sa population

Pourquoi y a-t-il aujourd’hui beaucoup plus de couples de même sexe recensés?

La hausse très importante s’explique notamment par la croissance démographique au pays, mais en partie seulement.

De 2006 à 2016, le nombre de couples de même sexe a augmenté de 60,7 %. À titre comparatif, le nombre de couples de sexe opposé a augmenté de 9,6 % pendant la même période. « La croissance démographique au Canada est la plus importante des pays du G7. C’est donc normal qu’on dénombre un peu plus de couples du même sexe », dit M. Martel.

Le « recensement ne permet pas d’établir un lien de causalité », mais on pense « que les gens n’hésitent plus à se déclarer vivant dans un couple de même sexe », la chose étant devenue « plus acceptée socialement », depuis la légalisation du mariage gai, en 2005, dit-il. « Ça contribue probablement à la croissance» des déclarations », suggère Laurent Martel.

Les couples de même sexe avec enfants

Un nombre croissant de couples canadiens de même sexe vit par ailleurs avec des enfants. Ils sont désormais environ un sur huit, soit 12 %, à avoir des enfants biologiques ou adoptés à la maison.

Le nombre de couples de lesbiennes avec des enfants surpasse largement ceux composés d’hommes. Elles représentent les quatre cinquièmes des 8770 couples homosexuels avec enfants au Canada, un ratio demeuré stable depuis le recensement de 2001.

– Le mariage homosexuel est devenu légal en 2005 dans l’ensemble du Canada.

– Jusqu’en février 2012, en vertu de la Loi sur le divorce, l’un ou les demandeurs devaient être des résidents canadiens, ce qui compliquait la situation des étrangers venus se marier au Canada, qui ne pouvaient y divorcer! En février 2012, des amendements à la Loi sur le mariage civil ont été apportés pour permettre aux couples non résidents de dissoudre leur mariage célébré au Canada. Ainsi, un couple n’a pas besoin d’habiter au Canada pour s’y marier. Les Canadiens peuvent parrainer leurs conjoints de même sexe pour permettre à ces derniers d’immigrer au Canada dans la catégorie du regroupement familial. Lisa et Erin Beckwell ont été le premier couple gai à se marier légalement en Saskatchewan en 2014. © Pascale Bouchard/ICI Radio-Canada

