Maria Sharapova et Marin Cilis ne seront pas à la Coupe Rogers de Toronto et de Montréal

Tennis Canada a fait savoir jeudi que la Russe Maria Sharapova ne participera pas au volet féminin de la Coupe Rogers de tennis qui se tient à Toronto à partir de samedi.

Réaction de Sharapova :

« Je suis tellement désolée de manquer la Coupe Rogers cette année. Je suis déçue que ma blessure me tienne à l’écart une fois de plus. Je vais travailler fort pour revenir au jeu le plus tôt possible. »