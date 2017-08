Record de réfugiés des États-Unis : le Stade olympique de Montréal est mobilisé

Une vague de demandeurs d’asile haïtiens qui fuient les États-Unis face à une menace d’expulsion prend une ampleur inattendue au Canada.

Arrivée de demandeurs d’asile au stade olympique de Montréal. (Ryan Remiorz/Canadian Press)

Les centres d’hébergement d’urgence au Québec débordent, et pour faire face à la forte affluence, les organismes d’accueil ont dû ouvrir des installations temporaires, notamment au Stade olympique de Montréal.

En juin, environ 448 demandeurs d’asile sont entrés illégalement au Québec, tandis qu’en juillet, c’est environ 1174 qui sont entrés. « C’est du jamais vu », affirme Francine Dupuis, porte-parole du Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA).

Ces Haïtiens choisissent de traverser la frontière canadienne au niveau de la province du Québec qui compte la deuxième plus grande diaspora haïtienne au monde après celle de l’état de la Floride.

Des demandeurs d’asile arrivent au Stade olympique de Montréal le 2 août 2017. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Pourquoi tant d’Haïtiens maintenant aux portes du Québec?

De nouveaux demandeurs d’asile arrivaient toujours mercredi au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. Photo : Radio-Canada

À la suite du séisme dévastateur en Haïti en 2010, des milliers d’Haïtiens ont trouvé refuge aux États-Unis où le président Obama avait fini par accorder à 58 000 d’entre eux un statut de protection temporaire aux demandeurs d’asile haïtiens.

Or, ce statut qui leur permet de vivre et de travailler légalement aux États-Unis pourrait leur être retiré en janvier 2018 par Donald Trump qui a évoqué ce scénario au mois de mai dernier. Du coup, ils craignent d’être renvoyés en Haïti sans plus de formalités.

Stéphane Hanfield, avocat en droit de l’immigration, explique que ces Haïtiens qui « ont fait une demande d’asile en bonne et due forme, craignent d’être arrêtés ou expulsés en Haïti avant même d’être entendus sur le bien-fondé de leur demande aux États-Unis »

RCI

