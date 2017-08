Comment l’Université de Toronto vient-elle en aide aux étudiants noirs qui s’inscrivent à la faculté de médecine

L’Université de Toronto a mis sur pied un programme appelé Community of Support (CoS) (Communauté d’appui) afin d’aider les étudiants noirs, autochtones ou à faible revenu d’un bout à l’autre du Canada à bien traverser le parcours du combattant qu’est l’angoissante série de demandes d’admission à remplir pour entrer en faculté de médecine.

Le programme Community of Support n’a que deux ans, mais déjà ses effets se font sentir.

Les étudiants qui y font appel ont accès à des mentors qui les aident à notamment parcourir les méandres administratifs très pointus des facultés de médecine au Canada.

« It’s really about levelling the playing field. Where some prospective applicants might have a network of family friends to call on for advice and connections, there’s a lot of students who don’t have that same kind of access. »

(Trad. : Nous voulons offrir une certaine égalité des chances. Là où certains postulants ont accès à un réseau familial ou à des amis vers qui ils peuvent se tourner en quête de conseils de recommandations, nombre d’étudiants n’ont pas accès à ce genre d’aide.)

Ike Okafor, fondateur du programme Community of Support à l’Université de Toronto