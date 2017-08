Décès de Goldy McJohn, membre fondateur du groupe canadien Steppenwolf

Steppenwolf est un nom mythique de la scène musicale rock des années 60-70. C’est aussi un personnage fictif et un super-vilain de l’univers DC Comics.

Et c’est avec deux ou trois accords appris sur une vieille guitare électrique que nombre de guitaristes en devenir ont appris leurs premières chansons de rock pur, solide, avec une rythmique bien au fond du temps d’un 4/4 bien solide.

Steppenwolf, contrairement à la pensée populaire, et aussi au fait que leur musique a servi en toile de fond au film Easy Rider, n’était pas une formation américaine, mais bien canadienne, torontoise, en fait.

Un des membres fondateurs du groupe, auquel on doit notamment les mégas succès Born to be Wild et Magic Carpet Ride, s’est éteint.

Le claviériste John Goadsby, alias Goldy McJohn, a succombé à une crise cardiaque mardi. C’est ce que l’on peut lire sur sa page Facebook.

Goldy McJohn avait 72 ans.

Des débuts torontois

Steppenwolf avait pris la scène d’assaut à Toronto et avait connu un grand succès en 1968, avec son premier album du même nom

Le groupe était en lice pour être intronisé cette année au Temple de la renommée du Rock and roll, mais n’a finalement pas été sélectionné.

Histoire de se rappeler ces deux succès, voici Born to be Wild et Magic Carpet Ride.

