Le dernier duel entre Usain Bolt et Andre De Grasse n’aura pas lieu à Londres

Les derniers Championnats du monde d’athlétisme auxquels doit participer Usain Bolt se feront sans la présence de son rival Andre De Grasse.

Le sprinteur canadien a dû mettre fin à sa saison à cause d’une élongation aux muscles du genou qu’il a subie lorsqu’il s’entraînait pour les départs plus tôt cette semaine.

Réaction De Grasse jeudi :

« Il va toujours y avoir des hauts et des bas, de très grands hauts comme les Jeux panaméricains, la NCAA, les Championnats du monde [à Pékin] et les Jeux olympiques [à Rio]. Tôt ou tard quelque chose allait se passer… C’est une expérience d’apprentissage pour moi et mon équipe, nous allons seulement être meilleurs après cette situation. L’année prochaine nous allons revenir encore plus forts, et les choses vont se replacer. »