Québec six mois plus tard, Zakia Zoukri la couturière de l’espoir

Zakia Zoukri est installée à Québec depuis 11 ans avec ses deux fils et son mari. Elle fréquente la mosquée de Québec où il y a eu un attentat en janvier dernier qui a fait six morts et des blessés.

Mme Zoukri est originaire de Tanger au Maroc et exerce son métier de couturière dans la capitale québécoise depuis des années.

Elle a décidé d’organiser des dimanches d’espoir où des familles se réunissent pour pique-niquer afin de rapprocher les communautés de toute origine.

Cette femme à l’énergie débordante offre des t-shirts porteurs de messages d’espoir comme « Mon Québec, je t’aime » ou « Le terrorisme n’a pas de race, mais il laisse des traces. »

Zakia Zoukri avoue avoir reçu beaucoup de soutien et de messages d’empathie de la part des gens qu’elle rencontre.

Maryse Jobin s’est entretenue avec Zakia Zoukri, la couturière de l’espoir.

Mme Zoukri n’était pas à la mosquée du Centre culturel islamique de Québec lors de l’attentat de janvier.