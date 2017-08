Des jeunes canadiens de 15 ans et plus à la conquête du monde au Brésil avec leurs projets scientifiques innovants

Le Mouvement international pour le loisir scientifique et technique (MILSET) organise la 16e édition de l’Expo-sciences internationale au Brésil. La délégation canadienne est composée d’une dizaine de membres venus d’horizons divers pour faire découvrir leur génie créatif au public et aux membres des autres délégations.

8 jeunes sélectionnés par un jury d’une centaine de membres

Maude Péloquin est conseillère en communication pour le Réseau Technoscience, dont la mission est de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans.

Elle parle de l’Expo -sciences 2017 comme étant un événement de grande importance pour les jeunes, à l’échelle mondiale.

C’est un concours scientifique qui a lieu aux deux ans, dans les pays qui sont membres, dont le Canada.

Le Mouvement international pour le loisir scientifique et technique (MILSET) a été fondé en 1987 au Québec lors de la première Foire internationale des sciences qui s’est tenue à Québec. Il s’agit d’une organisation sans but lucratif qui vise à promouvoir les sciences et les technologies auprès des jeunes, et ce, au niveau international.

Pour arriver à cette participation à la finale mondiale, les jeunes sont passés par différentes phases de sélection, mentionne Mme Péloquin.

Le Réseau Technoscience a eu des expos-sciences dans les écoles partout au Québec.

Les jeunes ont eu à se présenter à des finales locales. Ceux qui ont été sélectionnés ont eu la possibilité de participer à des expositions Hydro Québec, soit les finales régionales.

Ensuite, les 125 meilleurs projets ont été retenus et se sont retrouvés à la super exposition nationale. Ce sont ces jeunes qui représentent aujourd’hui le Canada et le Québec à l’exposition internationale des sciences 2017.

Parmi les huit jeunes finalistes, il y en a qui ont été sélectionnés l’année dernière, lors de l’édition 2016.

Il y a beaucoup de francophones qui y participent et les jeunes, âgés de 15 ans et plus, qui représentent le Canada, ont été évalués par une centaine de juges bénévoles issus de tous les milieux.

Quelques jeunes de 15 ans et plus qui participent au concours international de sciences au Brésil. © Réseau Technoscience et CNW

Particularité des programmes à présenter au Brésil

Emmeraude Tanguay, qui vient de la Côte-Nord avec son projet Enfants, esclaves virtuels?, a observé les effets des écrans sur le cerveau des jeunes enfants.

Elle a constitué deux groupes d’enfants chez qui elle a analysé les effets de l’exposition prolongée aux écrans.

Après cinq jours d’expérimentation, avec une restriction d’une heure d’écran par jour pour le premier groupe, puis cinq jours sans restriction pour le deuxième groupe, elle a pu analyser le rythme cardiaque des jeunes, leurs résultats scolaires, les heures où ils se couchent le soir, etc.

Elle a comparé les résultats obtenus dans chacun des groupes et a conclu que l’exposition prolongée aux écrans a un réel impact sur le cerveau des jeunes.

Un enfant avec une tablette © IS / iStock

Il y a également le projet de Victoria Chouinard, de Chaudière-Appalaches, intitulé L’ADNe…Euh! C’est quoi? Elle a mis en œuvre une nouvelle façon de référencement qui est basée sur l’ADN. Son objectif était de pouvoir identifier les types de poissons qui sont présents dans les écosystèmes.

William Gadoury a utilisé les images satellites pour élaborer une nouvelle théorie.

Thomas Ribeiro a voulu analyser les gaz à effet de serre et étudier les besoins qu’on pourrait avoir en énergie, mais de la façon la plus verte et rentable. À partir d’une maquette qu’il a faite, il a proposé un modèle d’extraction des gaz à effet de serre qui se retrouve dans la biomasse humide, dans les barrages hydro-électriques.

Ce sont des projets qui touchent des domaines aussi variés que les sciences humaines, les sciences de la nature et la santé, a relevé Mme Péloquin.

À noter :

La liste complète des membres et des projets de la délégation canadienne :