Les jeunes Canadiens vivent de plus en plus longtemps chez leurs parents

Selon de toutes nouvelles données que vient de publier, la semaine dernière, notre agence nationale de la statistique, les facteurs économiques jouent un rôle de plus en plus important dans une nouvelle augmentation au pays du nombre de jeunes adultes qui choisissent d’habiter chez leurs parents.

Le tiers des jeunes adultes canadiens âgés de 20 à 34 ans habitaient avec au moins un parent en 2016. C’est une augmentation de presque 5 % en 15 ans.

Non seulement, les jeunes Canadiens quittent-ils de plus en plus vieux le nid familial, ils reviennent vivre avec leurs parents en nombre records.

Ce phénomène des enfants “boomerang” est observable lui aussi dans d’autres nations industrialisées depuis la crise économique de 2008.

Mais il semble maintenant devenir la norme chez les jeunes adultes canadiens de 20 à 29 ans.

La nouvelle étude de notre agence nationale de la statistique, Statistique Canada, montre que 47 % des jeunes adultes de 20 à 29 ans habitaient chez leurs parents en 2016, comparativement à 27 % en 1981.

Les jeunes immigrants s’aventurent beaucoup plus vieux hors du nid familial

La coexistence de nos jeunes adultes de 20 à 29 ans avec leurs parents varie beaucoup selon certaines caractéristiques ethnoculturelles.

Le phénomène des enfants qui ne quittent pas le logis familial ou qui y reviennent y vivre est donc particulièrement répandu au Canada au sein des familles d’origine asiatique, mais aussi dans les grands centres urbains, comme Vancouver et Toronto.

