Trois formations musicales du Yukon s’envolent vers l’Allemagne

De sa création en 2006 à aujourd’hui, le festival musical et événementiel Reeperbahn de Hambourg dans le nord de l’Allemagne est devenu l’un des plus importants du genre dans le monde.

Cette année, du 20 au 23 septembre, on y présentera plus de 800 spectacles et concerts d’artiste émergents.

En plus des événements musicaux, le festival Reeperbahn offre une vitrine de choix aux beaux-arts, au cinéma et à la littérature.

Partenariat canadien

L’édition 2017 du Reeperbahn est réalisée en partenariat avec le Canada.

Dans le cadre du 150e anniversaire du pays, l’Association canadienne des producteurs de musique indépendants (CIMA) présentera plusieurs artistes d’ici tout en soutenant des rencontres d’affaire avec des producteurs internationaux.

Se joignent au partenariat de cette année l’Association d’aide et d’appui aux talents canadiens en enregistrement (Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings, FACTOR), le gouvernement du Canada et la Société de développement de l’industrie des médias (SODIMO) de l’Ontario.

Présence nordique

Parmi les artistes canadiens qui seront présents à Hambourg à la fin septembre, trois formations du Yukon tenteront d’offrir le meilleur d’eux-mêmes aux festivaliers et aux programmateurs :

Soda Pony, Old Cabin et Sarah MacDougall.

«It’s about getting your foot in the door there and exploring a new scene and developing a new audience with a lot of new people. It’s what any band wants to do. What a great offer. A little band from Yukon gets to play in Europe, how cool is that ?»

(Trad. : C’est notre chance de mettre le pied dans la porte, d’explorer de nouvelles scènes, de toucher un nouveau public. C’est ce que souhaitent tous les groupes musicaux. Imaginez, une petite formation du Yukon comme la nôtre qui a la chance d’aller jouer en Europe, c’est génial.)

Aiden Tentrees, musicien, membre de Soda Cabin