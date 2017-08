« Une journée unique, dédiée exclusivement aux chats! » – Mondou

Les animaux occupent une place de plus en plus importante dans nos vies. Les chiens et les chats sont parmi les plus fréquemment adoptés par l’humain pour servir de compagnon de tous les jours, à la maison, comme ailleurs, lors de promenades et autres distractions. Un événement à Montréal va célébrer le chat le 12 août, quatre jours après la journée internationale du chat.

Une population sans cesse croissante

En 2013, une étude réalisée pour le compte de l’Association des médecins vétérinaires du Québec indiquait que la popularité des chats ne s’était pas démentie au cours des cinq dernières années, puisqu’ils étaient dorénavant présents dans 32 % des foyers, contre 29 % en 2008. On évalue qu’aujourd’hui qu’ils sont près de 1,52 million à partager le quotidien des Québécois. Ces chiffrent ne tiennent pas compte des chats errants ou vivant temporairement dans les refuges, fourrières et boutiques d’animaux.

Un piéton transporte son chat dans son sac à dos alors qu’il marche sous les cerisiers en fleurs de l’Université Tongji à Shanghaï, en Chine, le 4 avril. © Aly Song / Reuters

À la découverte du comportement félin

En dédiant toute une journée aux chats, l’intention pour la compagnie Mondou est de sortir de la traditionnelle routine, qui consiste à magnifier le chien, pour jeter un regard sur le chat, affirme Luc André Cormier, vice-président marketing pour Mondou.

Bien plus, il est question d’amener le public à mieux saisir le comportement félin.

Daniel Fillion, un spécialiste en comportement félin, sera d’ailleurs présent sur le site de l’événement à Montréal le 12 août pour répondre aux éventuelles questions des visiteurs.

Les spécialistes recommandent en général d’apprendre à comprendre le comportement de ses animaux pour mieux communiquer avec eux.

Par exemple, lorsque le chat ronronne ou miaule d’une certaine manière, bouge ses oreilles ou se met à effectuer des griffures partout dans la maison, cela devrait pouvoir dire quelque chose et susciter l’attention de son propriétaire.

Réduire les abandons et les euthanasies de chats

En tant que conférencier expert, il a prodigué des conseils en comportement. M. Fillion allie humour et vulgarisation pour aider à l’information et à l’éducation de milliers de propriétaires de chats. Il contribue ainsi à réduire les abandons et les euthanasies de chats causés par un simple problème d’urine sur le tapis, par exemple.

Le Québec détient le record du nombre le plus élevé d'abandons d'animaux en Amérique du Nord. On estime qu'environ un demi-million d'animaux sont abandonnés et euthanasiés chaque année.

Au Canada, chaque province et territoire dispose d’une loi sur la protection et le bien-être des animaux. Ces lois prévoient, en cas d’abandon ou de négligence d’un animal par son propriétaire, des amendes pouvant aller jusqu’à 2500 $.

L’alimentation du chat est une donnée importante pour sa bonne santé.

Un chat obèse suit une diète sévère et un programme d’exercices dans une SPCA du Nouveau-Brunswick © PC / Presse canadienne

Des problèmes tels que l’obésité sont très souvent récurrents chez les animaux, surtout ceux qui sont habitués à rester longtemps à l’intérieur des maisons, comme le chat.

Des spécialistes qui ont eu à se pencher sur cette question lors de congrès internationaux, aux États-Unis notamment, en sont arrivés à établir un lien entre la composition de l’alimentation du félin et l’obésité.