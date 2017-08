Du 9 au 13 août : 20e édition du Festival des traditions du monde de Sherbrooke

20e édition – Festival des traditions du monde de Sherbrooke -…

Soyez des festivités du 9 au 13 août pour célébrer les 20 ans d’émerveillement du Festival des traditions du monde de Sherbrooke!Le #FTMS2017 vous attend pour découvrir les splendeurs des continents avec : 200 spectacles et ateliers9 scènes intérieures et extérieures3 pavillons thématiques : Shack d’Amérique, Portes de l’Asie, Pub irlandais 17 restaurants internationaux70 exposants d’ici et d’ailleurs1 Place de la famille remplie d’activitésDes rencontres, des échanges, des sourires… un véritable village du monde!Merci à Sonido PESAO pour cette irrésistible musique 🙂 Chanson : Morenita ft Baby K, Sonido Pesao Et merci à Jean-François Mercier / ID Conception pour une autre magnifique réalisation qui nous plonge dans le FTMS! #sherbrooke #sherbylove #cantonsdelest #festival #musique #famille #miam #gastronomie #diversité #monde #traditions

