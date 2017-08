Autre démission « inquiétante » au sein de l’enquête sur les femmes autochtones

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a perdu une autre membre influente de son organisation.

Waneek Horn-Miller, une ex-athlète olympique qui occupait le poste de directrice des relations avec les communautés autochtones, a remis sa démission, a-t-on appris mardi.

Une porte-parole de la commission d’enquête a déclaré que le départ de Mme Horn-Miller était uniquement attribuable à des problèmes familiaux.

Le mois dernier, la directrice générale Michèle Moreau avait annoncé sa démission, disant avoir choisi pour des « raisons personnelles » de retourner chez elle à Montréal auprès de sa famille.

Problèmes politiques

Depuis quelques semaines, des familles de femmes autochtones disparues ou assassinées affirment qu’elles ont perdu confiance dans le processus.

Dans une lettre ouverte rendue publique mardi, d’autres familles demandent à la commission de reprendre l’exercice du début, en citant notamment la démission le mois dernier de la commissaire Marilyn Poitras.

Les commissaires qui sont toujours en poste assurent toutefois qu’elles poursuivent leur mandat, qui est d’explorer les racines de la violence à l’encontre des femmes et des filles autochtones.

Les premières audiences de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées se sont conclues au Yukon au printemps. Ses employés passent l’été à se préparer aux prochaines audiences à l’automne et à tisser des liens de confiance avec les familles, les aînés, les guérisseurs traditionnels et les gens des communautés.

Des démissions en série

Plus tôt en juin, on apprenait le départ de la directrice des opérations, Chantale Courcy, et d’une agente de liaison avec les communautés, Tanya Kappo. Dans le premier cas, la directrice des communications, Bernée Bolton, avait indiqué à Radio-Canada que Mme Courcy, ex-fonctionnaire fédérale, avait « accepté une promotion du gouvernement fédéral le 12 juin ».

Aussi, deux autres personnes ont quitté l’équipe des communications depuis février, soit Michael Hutchinson et Sue Montgomery. Cette dernière a annoncé par la suite son intention de briguer l’investiture du parti Projet Montréal en tant que candidate à la mairie de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

– Les commissaires ont commencé officiellement l’enquête nationale le 1er septembre 2016.

– Ils sont censés présenter un rapport provisoire d’ici l’automne 2017 et un rapport final d’ici la fin 2018. Les commissaire en février dernier. © Fred Chartrand/Canadian Press

