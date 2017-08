Deuxième émission de la série « Les oiseaux du Canada » de Postes Canada

Postes Canada présentait au début du mois le deuxième volet de sa série triennale sur les oiseaux du Canada.

Cette émission de cinq timbres représente des oiseaux que des provinces et territoires ont choisis comme emblème.

Les oiseaux à l’honneur en 2017

Geai bleu (Île-du-Prince-Édouard)

C’est un oiseau que l’on peut apercevoir dans les forêts du sud du Canada, de l’Alberta jusqu’aux provinces atlantiques.

Avec son manteau coloré distinctif et ses étranges habitudes migratoires, on le voit toute l’année à l’Île-du-Prince-Édouard.

Faucon gerfaut (Territoires du Nord-Ouest)

Voilà un prédateur acharné. C’est le plus grand faucon du monde et il se reproduit généralement dans l’Arctique.

La méthode de chasse du faucon gerfaut est fascinante à observer. Quand il a repéré sa proie, il se lance à sa poursuite en suivant parfaitement le relief du terrain jusqu’à sa capture.

Son plumage varie du blanc, chez les faucons gerfauts de l’extrême Arctique, au gris brun foncé avec des barres blanches.

Plongeon huard (Ontario)

On retrouve aussi le plongeon huard sur la pièce de 1 $ canadien. Appelé loon en anglais, il a donné son surnom à la pièce, le loonie.

C’est un oiseau plutôt gauche sur ses pattes. Excellent plongeur, il sait repérer facilement sa proie.

Avec son cri bien particulier qui résonne au petit matin dans les forêts boréales, cet oiseau est, pour nombre de Canadiens, le rappel de la beauté des régions sauvages du pays.

Ces oiseaux au plumage noir et blanc d’une grande beauté vivent dans les rivières et les lacs de l’Ontario et occupent une place importante dans les légendes autochtones.

Chouette lapone (Manitoba)

La chouette lapone se camoufle dans les forêts mixtes de conifères et de feuillus et chasse habituellement avant l’aube ou au crépuscule en écoutant et en observant son territoire de son perchoir.

Elle est le plus grand rapace parmi les chouettes et les hiboux du Canada et figure parmi les plus grands du monde, quoique la densité moelleuse de son plumage la fasse paraître plus massive qu’elle ne l’est en réalité.

Balbuzard pêcheur (Nouvelle-Écosse)

On le confond parfois avec l’aigle, mais le balbuzard pêcheur s’en distingue pourtant par sa façon d’attraper sa proie.

Le balbuzard se nourrit exclusivement de poisson.

Le spectacle de la pêche du balbuzard est impressionnant. Il plonge de manière spectaculaire, saisissant le poisson grâce à ses longues serres acérées et incurvées.

On retrouve le balbuzard pêcheur sur tous les continents sauf en Antarctique.

Au Canada, il privilégie la Nouvelle-Écosse comme principale aire de reproduction, nichant le long de la côte de l’océan et des rivages des lacs.

À propos des timbres

Les timbres de 24 mm x 20 mm sont offerts en carnets de 10.

Conçus par Kosta Tsetsekas, Adrian Horvath et Mike Savage, de la maison Signals de Vancouver, ils sont magnifiquement illustrés par Keith Martin.

Le bloc-feuillet de cinq timbres mesure 114 mm x 92 mm et le pli Premier Jour officiel, 190 mm x 112 mm.

Le lieu d’oblitération est Yellowknife. Comme pour tous les timbres émis en 2017, les figurines consacrées aux oiseaux du Canada soulignent le 150e anniversaire de la Confédération.

Pour cette émission, Postes Canada a compté sur les compétences de l’ornithologue David R. Gray, de Grayhound Information Services.

L’émission précédente du 2 septembre 2016 présentait les oiseaux suivants : le macareux moine (Terre-Neuve-et-Labrador), le grand corbeau (Yukon), le grand-duc d’Amérique (Alberta), le lagopède alpin (Nunavut) et le tétras à queue fine (Saskatchewan).

RCI, Postes Canada, Encyclopédie canadienne